O CCG trata en San Simón a influencia de Afonso X no eido musical

Santiago. A illa de San Simón acolle este sábado, unha nova edición do ciclo Seíam´eu en San Simón un programa do Consello da Cultura Galega (CCG)e o Concello de Redondela para realizar actividades relacionadas co pasado histórico da illa. Nesta ocasión, cando se cumpren 800 anos do nacemento do Rei Sabio, o programa está orientado a rastrexar a influencia do monarca na música. Rosario Álvarez, presidenta do Consello da Cultura Galega; Digna Rivas, alcaldesa do Concello de Redondela; e Xosé Ramón Pousa, coordinador do Arquivo Sonoro de Galicia son os encargados de inaugurar este encontro titulado A pegada de Afonso X o Sabio na música galega. A sesión vai ser gravado e subirase á hemeroteca en consultas futuras.

O catedrático Carlos Villanueva é o encargo da conferencia inaugural da xornada cun relatorio titulado O musicólogo: do manuscrito ao atril” E xa franxa do programa da tarde, o luthier e a soprano Francisco Luengo e Esperanza Mara, falarán desde o punto de vista da interpretación da música afonsina. Pecha Luciano Pérez, director da Colección de Instrumentos Musicais da Deputación de Lugo, que dará conta das reconstrucións dos instrumentos da época realizadas polo Centro de Deseño e Artesanía da Deputación de Lugo.

No marco desta xornada de análise da influencia do Rei Sabio no ámbito musical, o Consello da Cultura Galega acaba de reeditar Galicia e as Cantigas de Santa María de Antoni Rossell e G. Courtly Music Consort. REDACCIÓN