O CDG estrea este xoves no Salón Teatro a súa nova produción

O Salón Teatro da capital galega acollerá este xoves a estrea da nova produción do Centro Dramático Galego, Ás oito da tarde, cando morren as nais, con dirección e dramaturxia de Marta Pazos.

A montaxe leva a escena o texto da creadora escénica AveLina Pérez galardoado co Premio Álvaro Cunqueiro en 2018 e conta con Camila Bossa, Sabela Domínguez, Xosé Manuel Esperante, Davide González, María Llanderas, Alba Loureiro e Toni Salgado no elenco actoral.

A presentación desta nova proposta tivo lugar no escenario sede da compañía da Xunta e nela participaron o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; o director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil; o director do CDG, Fran Núñez, e Marta Pazos, AveLina Pérez e a meirande parte do equipo de interpretación e artístico da peza.

Segundo o conselleiro, o espectáculo estará en cartel en Santiago ata o 1 de maio con 14 sesións e logo xirará ata xuño por Cee, Cedeira, Catoira e A Estrada, así como por Beja e Coímbra. Convértese así na primeira produción deste ano en saír de Compostela.

“Despois de momentos complicados, a cultura galega está a vivir un momento de consolidación e expansión como constata o ritmo da actividade cultural en Galicia”, expresou, ao tempo que agracedeu aos profesionais da cultura a súa contribución para conseguir que o consumo cultural se volva dinamizar.

No marco do obxectivo de descentralización, “apostamos por levar a peza a vilas de tamaño mediano para reforzar a oferta cultural dirixida á poboación destes concellos e da súa contorna”, apuntou.

Por primeira vez o programa de mobilidade do CDG esténdese á xira e vanse contratar autobuses ao servizo dos concellos interesados en desprazar público tanto ao Salón Teatro como aos espazos galegos incluídos no percorrido.

A montaxe permanecerá en cada concello galego catro días, un cunha función escolar para ensino medio.

O obxectivo é acadar a maior cantidade de público posible e achegarlles o teatro e a dramaturxia galega contemporánea aos máis novos.

Comeza o5 de maio no Auditorio Baldomero Cores de Cee, onde estará ata o 8.

Tras ofrecer senllas funcións en Beja, no marco do Festival de Teatro do Alentejo, un dos máis potentes festivais de teatro iberoamericano do país luso, e en Coímbra os días 12 e 14, o espectáculo regresa a Galicia con parada no Auditorio Municipal de Cedeira, do 19 ao 22 de maio.

Pola súa banda, o Auditorio Municipal de Catoira acollerá a montaxe do 26 ao 29, e, por último, o Principal da Estrada farao do 2 ao 5 de xuño.

Román Rodríguez destacou tamén o programa pioneiro de teatro inclusivo creado polo Centro Dramático Galego, que estará en funcionamento a partir da segunda semana de exhibición do espectáculo e durante a xira.

Deste xeito, “todas as funcións contarán con interpretación en lingua de signos, audiodescricións e subtitulado para que as persoas con discapacidade auditiva ou visual poidan gozar de calquera das representacións sen limitarse a sesións específicas”, dixo.

Recordou que iniciativas como esta abren camiño á futura Lei autonómica que promoverá a inclusión e accesibilidade da cultura en Galicia.

Trátase do marco normativo no que está a traballar xa a Xunta en diálogo con distintas entidades sociais e culturais na que será a primeira lei de España neste eido.

Por outra banda, haberá novas sesións do programa ImproVersións, dirixido por Antón Coucheiro e que ofrecerá versións aloucadas e improvisadas arredor da obra. Serán os luns 18 e 25.

Na súa intervención, o conselleiro referiuse ao CDG como “dinamizador do emprego cultural na nosa comunidade”, coa contratación de case 40 profesionais nas dúas montaxes deste primeiro semestre e un investimento de case 600.000 euros, ademais do apoio a seis espectáculos en réxime de coprodución.

Avanzou que en breve se iniciará o proceso para a selección dos elencos da temporada 2022-23, na que a unidade teatral da Xunta producirá tres proxectos, un de dramaturxia galega contemporánea e dous clásicos, un da literatura galega e outro universal.