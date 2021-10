O CDG leva a súa nova produción ‘Serva me, servabo te’ a Lugo, o 30

TEATRO. O Centro Dramático Galego (CDG) leva a súa nova produción Servame, servabo te, a Lugo, cunha función no Auditorio Gustavo Freire o vindeiro xoves 30, ás 20,30 horas. Tras a súa estrea no Carballiño e a permanencia en cartel durante tres semanas no Salón Teatro de Santiago, a creación de Belén Bouzas, Diego M. Buceta e Fran Martínez inicia así unha xira con representacións no Teatro Jofre de Ferrol e no Malpete Theater Festival de Estambul a comezos de outubro, mes no que tamén se reporá en Santiago de Compostela con dúas novas funcións.

Serva me, servabo te (Axúdame, axudareite, en latín) é un espectáculo no que a dramaturxia xorde desde o movemento e o xesto, e coa que o CDG visibiliza o seu apoio ás novas linguaxes escénicas. Creada e dirixida por Belén Bouzas, Diego M. Buceta e Fran Martínez. ECG