O Centro Coreográfico Galego retoma o seu plan de formación continua cun curso de baile tradicional

EN A CORUÑA E OURENSE, CON FRAN SIEIRA. O Centro Coreográfico Galego retoma hoxe o seu programa formativo anual cun curso de baile tradicional a cargo do director, coreógrafo e bailarín Fran Sieira, que se desenvolverá ata o venres 9 na sede coruñesa da unidade de danza da Xunta de Galicia e o sábado 10 se trasladará a Ourense para unha xornada final no Centro Cultural Marcos Valcárcel.

Este é o terceiro dos oito encontros técnicos previstos este ano no marco deste programa, dirixido prioritariamente a profesionais do sector, que deu comezo o pasado mes de xullo con dous cursos sobre prevención de lesións con Mª Jesús Peces-Barba e de análise coreográfica con Iker Gómez. Como novidade en 2022, estas accións formativas estenden o seu campo de acción a cinco cidades, en liñas co obxectivo de descentralización das actividades do Centro Coreográfico Galego que se acordou co sector como unha das medidas que recollerá o Plan Integral para a Danza de Galicia.

Neste sentido, durante este segundo semestre do ano a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades impulsará citas na Coruña, Lugo, Vigo, Ourense e Santiago de Compostela co fin de fornecer as aptitudes técnicas dos participantes en ámbitos como o coidado físico do corpo, a danzaterapia, o baile tradicional, as modalidades clásica e contemporánea ou a produción, a xestión e a distribución de espectáculos.

Baixo o título A danza galega, tradición e vangarda, o curso impartido por Fran Sieira explorará as claves fundamentais do baile galego, así como as súas diferentes manifestacións ao longo da historia, e as novas tendencias que impregnan a tradición. A mestizaxe será, polo tanto, o fío condutor dun curso que se desenvolverá ao longo de seis xornadas en horario de 10.00 a 11.45 horas e de 12.15 a 14.00 h. REDAC.