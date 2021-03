O CGAI convértese na nova Filmoteca de Galicia no seu trixésimo aniversario

A Coruña. A Xunta de Galicia converterá o Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI) na nova Filmoteca de Galicia coincidindo co seu trixésimo aniversario para reforzar o seu traballo arquivístico, de recuperación e dixitalización de fondos fílmicos.

Así o anunciou onte o conselleiro de Cultura, Edu-

cación e Universidade, Román Rodríguez, nun acto conmemorativo no día no que se cumpren 30 anos desde a súa apertura o 15 de marzo de 1991.

O titular de Cultura do Goberno galego subliñou o papel do centro como “custodio do patrimonio audiovisual galego, garante da súa conservación e cómplice da súa difusión” que neste tempo soubo combinar a conservación e recuperación fílmica galega coa proxección de películas.

Neste sentido, salientou as máis de 350.000 pezas audiovisuais que conseguiu recompilar, onde se inclúen máis de 3.300 títulos cinematográficos en celuloide, dos que máis de 1.100 son galegos; 11.000 títulos videográficos, 9.000 deles galegos; 250.000 fotografías e 10.900 carteis, así como 11.000 libros especializados, 6.000 publicacións ou 9.500 títulos en DVD, Blu-ray e VHS.

O CGAI emprende un novo proceso co que pasará a denominarse oficialmente Filmoteca de Galicia para reforzar a súa faceta arquivística, en liña coas principais estruturas análogas do resto do Estado e de nivel internacional, coas que vén colaborando. No horizonte máis inmediato, ten encomendados traballos de colaboración coa Filmoteca Española para a recuperación do denominado Fondo Barreiro, os materiais audiovisuais asinados polos irmáns pontevedreses Enrique e Ramón Barreiro, pioneiros do cinema en Galicia, ou a dixitalización de todos os materiais fílmicos galegos, que compoñen a nosa historia audiovisual, e que estean nestes momentos libres de dereitos ou con dereitos localizables.

Dáse así continuidade ás funcións de recuperación levadas a cabo nos últimos anos conservando pezas de especial interese, como a dixitalización do Arquivo Navantia. Trátase dun cento de películas datadas entre 1951 e 1982 que conteñen materiais e escenas moi variadas. ECG