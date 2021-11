O ciclo de cine en galego ‘Cinegal’ arrinca este venres en Santiago

Santiago. O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, asistiu esta mañá á rolda de prensa para presentar Cinegal, o ciclo de cine en galego impulsado pola empresa Froq Eventos ao abeiro do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 21-22 da Xunta de Galicia. Arima, de Jaione Camborda; Ons, de Alfonso Zarauza; Arraianos, de Eloy Enciso, e A illa das mentiras, de Paula Cons, son as películas que se emitirán, nesta orde, os vindeiros venres 19 e 26 de novembro e 3 e 10 de decembro no Centro Sociocultural de Santa Marta a partir das 20,00 horas.

O representante da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sinalou que o Fondo Xacobeo 21-22 espalla por toda Galicia “cultura en lingua galega para gozar no tempo de ocio: concertos, teatro, obradoiros de ciencia... e tamén cine, unha das artes con máis aceptación do noso tempo”. O secretario xeral insistiu na necesidade de apoiar, “como se fai con esta iniciativa, as creadoras e creadores que apostan pola nosa fala, porque sen eles a cultura e o lecer en galego non estarían ao alcance de todos”.

Canda o representante de Cultura, Educación e Universidade, tamén interviñeron no acto, que tivo lugar no Pazo de San Roque, Daniel Vázquez, de Froq Eventos; o director de cine Alfonso Zarauza e a actriz Rocío González Lorenzo.

Durante o próximo mes o Centro Sociocultural de Santa Marta será, co apoio da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, unha sala de cinema en galego. Cada venres a partir das 20 h., o local santiagués proxectará de balde unha película en lingua galega, todas elas encomiadas pola crítica internacional. Ademais, cada proxección terá unha introdución, a primeira a cargo de Melania Cruz, participante en Arima e Ons, e as tres seguintes de Rocío González. Para asistir non será preciso facer unha reserva previa. O primeiro filme será Arima, a ópera prima de Jaione Camborda. ECG