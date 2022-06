O ciclo Xacobeo Vigo levará á cidade grandes artistas internacionais

Santiago. O Ciclo Xacobeo Vigo, que se presentou este martes no Auditorio Mar de Vigo, traerá á cidade entre xullo e setembro, a seis artistas e bandas internacionais de máximo nivel que situarán a este recinto no selectivo mapa das xiras internacionais.

Marta Fernández Tapias, delegada da Xunta en Vigo, dixo que “a intención é ofrecer unha mostra da diversidade musical, da riqueza de estilos, e artistas de enorme proxección internacional e bandas de referencia”.

As actuacións destas bandas alternaranse entre o auditorio interior e a espectacular terraza do Mar de Vigo. Iñaki Teixeira, director do Auditorio Mar de Vigo, comentou sobre o cartel do Ciclo Xacobeo que “a maior parte destes artistas farán contadas actuacións no noso país, e case todas en ciclos de gran prestixio como Noches del Botánico, Jardín de Pedralbes, La Mar de Músicas ou o Cruïlla de Barcelona”.

Buscáronse bandas de diversos países, que tivesen un gran recoñecemento internacional e que puidesen abarcar público diverso a través da súa variedade de estilos.

As seis actuacións que pasarán polo Mar de Vigo son a banda neozelandesa Fat Freddy´s Drop o 6 de xullo, que estarán por vez primeira en Galicia, o americano e lenda do rock Steve Vai o 17 de xullo, a música sofisticada do bretón Yann Tiersen o 22 de xullo, a mítica banda escocesa Texas o 9 de agosto, a nova revelación internacional cubana Cimafunk o 26 de agosto e as espectaculares percusións dos israelíes Mayumaná, que pecharán o ciclo o 18 de setembro.

Os neozelandeses Fat Freddy´s Drop, que actuarán na terraza do Mar de Vigo o 6 de xullo, son a banda máis popular do seu país, utilizando unha fórmula que se move entre o reggae, o jazz, o rhythm and blues e os ritmos electrónicos. Vigo acollerá a única actuación desta banda en Galicia e unha das poucas en España, por onde pasarán por festivais de prestixio como o Río Babel en Madrid ou o Cruïlla en Barcelona.

O americano Steve Vai, que tocará o 17 de xullo, é unha lenda viva do rock con trinta anos de traxectoria, quince millóns de discos vendidos e galardoado con tres premios Grammy. Durante anos foi a man dereita de Frank Zappa e colaborador de lendas como Jeff Beck, Ozzy Ousborne, Ray Cooder ou Alice Cooper.

O día 22 de xullo actuará o multiinstrumentista bretón Yann Tiersen, coñecido por ser o autor de bandas sonoras emblemáticas como as dos filmes Amelie ou Goodbye Lenin. Fará parada en Vigo nunha xira na que pasará por ciclos de referencia en España como as Noches del Botánico en Madrid ou Jardíns de Pedralbes en Barcelona co seu novo espectáculo ‘Electronic Set (Live A/V)’.

O 9 de agosto chegará a esperada actuación dos escoceses Texas, con máis de 40 millóns de álbums vendidos en todo o mundo. A banda liderada pola carismática Sharleen Spiteri é autora de himnos que traspasan xeneracións como I don’t want a lover ou Summer Son.

Cimafunk, revelación internacional da música cubana, chegarán á terraza do Mar de Vigo o 26 de agosto.

O ciclo pecharano o 18 de setembro os israelíes Mayumaná, un dos grandes de percusión do mundo, que presentarán en Vigo a súa xira Currents, coa súa mestura de ritmo e performance. ecg