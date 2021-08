O cómic debúxase no Kiosko Alfonso: viñetas desde o Atlántico

Dende o seu nacemento a finais do século XIX, a banda deseñada viviu auténticas revolucións de forma e contido. Deportada moitas veces pola elite e as institucións, este medio plástico-narrativo tivo que facerse camiño contra uns prexuízos que, curiosamente, non afogaban a outras disciplinas.

En Galicia, unha das iniciativas que non reparou en rachar con estes tópicos foi Viñetas desde o Atlántico, dirixida por Miguelanxo Pardo. Toda unha celebración á banda deseñada, a mostra chegará mañá ás rúas da cidade herculina, como adoita facer cada agosto dende hai 23 anos. E segundo asegura Miguel Porto, debuxante de cómic e participante nesta edición, “no país temos aínda máis talento hoxe que hai 20 anos”.

Jamás tendré 20 años é o título da banda deseñada de Jaime Martín (2016), unha homenaxe a súa avoa Isabel , a quen a Guerra Civil e a ditadura roubou os froitos da xuventude. Las guerras silenciosas (2014) contaba a historia dunha xeración posterior, a dos seus pais, unha “historia de tiempos muertos y de ocasiones perdidas”. A triloxía pecha coa súa propia pegada, Siempre tendremos 20 años (2020), un retrato da España da Transición, pero tamén da violencia, a pobreza, a drogadicción, o rock and roll e as novas liberdades. Jaime Martín será un dos autores invitados a Viñetas, encargado de dar unha charla o mércores 11.

Pero nin agora, nin hai vinte anos, pode presumirse dunha rede de apoio que potencie o sector da banda deseñada en Galicia. “Segue a haber moi pouco respaldo editorial, moi poucas editoriais en galego que se animen a publicar banda deseñada”, sinala Miguel Porto. E son contados os autores e autoras que poden vivir dignamente do que gañan a través deste medio. A gran maioría, segundo Porto, fano máis ben “por amor a arte”.

Miguel Porto pertence a ese xeración que se deu a chamar “o boom da banda deseñada galega”. A súa paixón vén dende que era moi neno, gañando o premio infantil do I Salón de Cómic de Vigo con apenas catorce anos. Foi alumno do vigués Victor Rivas e aos quince anos estaba facendo o seu primeiro fanzine, Alopecia Mental (1997), que durou dous números. Os seus inicios no traballo profesional déronse na segunda época da revista Golfiño.

O derradeiro traballo de Porto, Subnormal (2020) narra a historia de acoso vivida polo xogador de baloncesto Iñaki Zubizarreta, ex-xogador da ACB. É un traballo a catro mans, debuxado por Miguel Porto e Fernando Llor, o seu “Spiderman, veciño e amigo” (e, por suposto, outro dos invitados á mostra desta semana). “Este cómic xorde do propio Iñaki, que quería mostrar como funcionan os casos de acoso escolar, amosar a súa crueza”, —explica Porto—, “Era a primeira vez que facía un cómic baseado nunha historia real. Hai documentación sobre moitos personaxes e lugares, pero non todo é exacto. Ao ser un tema sensible, os “malos” (os acosadores) non se parecen a ninguén”.

Diametralmente oposto é o seu traballo para a revista de banda deseñada A viñeta de Schröedinger, dirixida por Kiko da Silva, Astropcito Academia astrociéntífica é pura fantasía e ciencia ficción, dende un lugar máis cómico. Porto tamén participou en O puño e a letra (2018), a primeira obra de cómic-poesía publicada en galego. Nela, un grupo de debuxantes de banda deseñada ilustran os poemas de Yolanda Castaño. “Esta é unha arte eminentemente narrativa, polo que resulta moi curioso cando nos poñemos líricos”, ri Porto.

Viñetas desde o Atlántico tamén contará con Raúl Allén, Javier Olivares, Núria Tamarit, Patricia Martín, Pepe Larraz, Teresa Valero e Tyto Alba. As súas conferencias poderán verse no Kiosco Alfonso, mentres que nos Xardíns de Méndez Núñez as casetas inundarán a Rúa da BD. Na cidade da Coruña poderase desfrutar do cómic ata o día sábado 15. Nas nosas estanterías, sempre haberá lugar para un bo cómic.