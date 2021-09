O Consello da Cultura Galega leva hoxe ata Ponteceso o Festiletras

Santiago. O Consello da Cultura Galega (CCG) colabora na nova edición do Festiletras co espectáculo Contos de animais de Celso Fernández Sanmartín. A cita terá lugar este xoves ás 16:30 horas en Aldeacouto (Ponteceso, A Coruña) , neste festival que leva case corenta anos promovendo a cultura no rural. A Fundación Eduardo Pondal organiza desde 1982 un festival que serve de escaparate de numerosas iniciativas culturais e que pretende afondar na idea de que a cultura non é só espazo para as grandes cidades. O CCG, no marco do cumprimento do seu mandato fundacional, colabora nesta cita co espectáculo Contos de animais a cargo de Celso Fernández Sanmartín.

O recoñecido narrador lalinense ofrecerá un espectáculo para público infantil que se centrará en recuperar historias arredor dos animais.

Por outra bannda, o CCG e so seu proxecto O Älbum de Galicia incorpora a entrada de Fanny Garrigo. Chamábase Francisca Claudia Josefa Antonia González-Garrido y García (A Coruña, 1842 - Madrid, 1917) aínda que era máis coñecida polo nome de Fanny Garrido e, moito menos e polo pseudónimo de Eulalia de Liáns. “Foi unha figura carismática, de gran calado intelectual que amosou un gran interese e compromiso pola cultura galega”, sinalan na nota de prensa. REDACCIÓN