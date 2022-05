O Consello da Cultura Galega pon na rede á disposición cidadá o arquivo completo da revista xornalística ‘Teima’

PRENSA. A historia de Teima durou a penas un ano, o que vai de novembro de 1976 a agosto de 1977, pero marcou un fito na historia das publicacións galegas. Foi a primeira revista xornalística que se editou integramente en galego e en Galicia. Nela colaboraron e traballaron Víctor Fernández Freixanes, Manuel Rivas, Xavier Navaza, Pepe Carreiro, Xaquín Marín, Xurxo Lobato e moitos outros nomes hoxe destacados da cultura e da comunicación do país. Desta forma, o Consello da Cultura Galega pon a disposición da cidadanía un especial que incorpora os 35 números que conforman a historia de Teima. Unha publicación que se presentou ao público no seu número cero “co obxectivo prioritario de informar, de conta-lo que pasa e cómo e por qué pasa en Galicia, de analizar críticamente o que preocupa a tódolos homes deste país”. Na súa presentación recoñecían no editorial que “faltaba a perspectiva galega, faltaba un medio que dun xeito sistemático presentáse, sintetizáse e analizáse as diferentes caras das realidades e dos problemas galegos”. Con firmeza tamén apuntaban que “xurde tamén da man irrenunciable do galego, do idioma do país. Sin ningunha dúbida tiña de ser unha revista pensada e redactada en galego, lingua ausente ainda -honrosas escepciós aparte - dos nosos medios de comunicación social”.

Alén do arquivo completo do semanario, o especial inclúe “Teima, case medio século despois”, un artigo contextualizador a cargo do que foi o seu director, Ánxel Vence. Nel dá conta da xénese do proxecto: “Foron moitos os que teimaron en darlle pulo a aquela Teima. Entre os pais fundadores, e a risco de esquecer algún, figuraban Carlos Casares, Xosé Manuel Beiras, Daniel Pino, Xan López Facal, Luís Álvarez Pousa, Enrique Aller, Víctor F. Freixanes e César Portela, aos que aínda se poderían agregar os nomes de Luís Mariño e Alfonso Sánchez Izquierdo”. redacción