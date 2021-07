O Consello da Cultura propón elaborar un plan autonómico patrimonial

Santiago. En novembro de 2019 o Consello da Cultura Galega (CCG) botou a andar o Foro Patrimonio e Sociedade, un ambicioso proxecto que tiña como obxectivo propor un cambio na xestión do noso inxente patrimonio onde trinta especialistas de diferentes ámbitos xuntáronse durante mais de ano e medio nun proceso único, deseñado expresamente para integrar a todas as persoas que teñen que ver co sector, desde a sociedade ata os partidos políticos. O resultado desta iniciativa se concreta nunha Guía Práctica que, ademais de recomendar a creación dun Observatorio de Patrimonio, unha comisión de Patrimonio no Parlamento e a elaboración dun Plan Autonómico Patrimonial de Galicia, traza a folla de ruta para a xestión do patrimonio galego nos vindeiros anos. E presidenta do CCG, Rosario Álvarez, e a coordinadora do Foro e mais da Sección de Patrimonio e Bens Culturais, Rebeca Blanco-Rotea, presentaron onte os resultados deste proceso.

“Todas as actuacións que teñen que ver co patrimonio son sempre complexas porque suscitan posicións e propostas que ás veces están enfrontadas” explicou a presidenta do CCG no acto de presentación para dar conta a complexidade do proceso.

“A guía en si mesa xa é un fito importante no noso camiño” engadiu nun acto ao que asistiron unha ducia de persoas integradas no proceso como os coordinadores Iago Seara ou Cristina Sánchez Carretero, algúns dos membros da Comisión de Cultura do Parlamento, Noa Díaz e Mercedes Queixas; así como o catedrático de dereito Carlos Amoedo; a responsable da Área de Cultura e Patrimonio do Valedor do Pobo, Beatriz González, ou Soledad Felloza, da Rede do Patrimonio Cultural. O Foro Patrimonio e Sociedade culminou coa presentación dun documento que pon enriba da mesa que se necesitan unha serie de ferramentas concretas para poder atender a todas as cuestións que afecten ao noso patrimonio. A primeira delas, , é a elaboración dun Plan Autonómico Patrimonial de Galicia que conteña as liñas forza da xestión da Administración autonómica, “dado o inxente patrimonio que hai no noso país”, sinalan. ECG