O Consello da Cultura propón unha residencia de tradución de poesía

Santiago. Tradutores emerxentes e consolidados de poesía de lingua catalá, galega e vasca a polo menos unha destas linguas, a eles está dirixido o proxecto de Residencia de tradución de poesía que convoca o Institut Ramon Llull coa colaboración do Consello da Cultura Galega (CCG) e o Etxepare Euskal Institutua. A convocatoria, que ten aberto o prazo de recepción de candidaturas ata o 15 de novembro, busca promover un intercambio entre as persoas seleccionadas ao tempo que desenvolven un proxecto de tradución individual. A convocatoria está encamiñada a que os tradutores seleccionados que pasen unha estadía dunha semana (do 1 ao 8 de abril) na residencia na Faberllull Olot Residència d’Arts, Ciènces i Humanitats de Catalunya. A convocatoria busca xerar un espazo de traballo, inspiración e intercambio e estará organizado en dous bloques: un colectivo que priorizará o intercambio entre os residentes e onde se desenvolverán encontros con outros tradutores e autores que servirán de inspiración; e outro individual destinado a que cada residente poida desenvolver o seu proxecto de tradución.. A convocatoria cubre os gastos de desprazamento ata a residencia, aloxamento e media pensión e unha axuda de custo de 350 euros. A presentación de candidaturas remata o 15 de novembro e as persoas candidatas teñen que ser tradutores de poesía de lingua catalá, galega e vasca a polo menos unha destas linguas. ECG