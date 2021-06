O contacto dos pequenos cos animais, en ‘Cos pés na terra’

Televisión de Galicia ofrece esta noite unha entrega de Cos pés na terra, programa que dá a coñecer as apaixonantes historias de esforzo e tesón das persoas que cren no campo. Nesta ocasión, da man de Germán, un músico establecido no rural, o programa coñecerá a bo ritmo como é o seu día a día rodeado de animais, vexetais e, como non, dos instrumentos máis sofisticados.

O espazo visitará tamén a Noe, monitora da granxa-escola de Belelle, lugar perfecto para que os pícaros se poñan mans á masa e tomen contacto coas criaturas máis populares de Galicia.

Por último, Cos pés na terra atoparase con Fernando, un abelleiro entre abellas que levará os espectadores polos carreiros que conducen á sabedoría apícola.

Por outra parte, o Vivir aquí deste domingo prestaralle especial atención á incidencia do tabaco en doenzas como a COVID, e como, un ano máis, no Día Mundial contra o Tabaquismo, se fai incidencia nos prexuízos para a saúde deste hábito e tamén nas dificultades dos fumadores para deixar de selo.

Outra das temáticas deste programa será o gran nivel do deseño naval en Galicia, que ten un dos seus máis brillantes exemplos no veleiro Sea Cloud Spirit, recentemente botado en Vigo e que está asombrando o mundo.

Como tamén asombra o hotel rural Torre do Río, en Caldas de Reis, a pé do Umia, que conseguiu o galardón do mellor hotel rural de España.

Finalmente, os espectadores descubrirán como se fai o novo concurso da TVG, Atrápame se podes, un auténtico éxito noutras canles da Forta, no que compite o nivel cultural dos participantes e que se inclúe na nova oferta de programación televisiva para este verán.

A revista fin de semana achegarase á oferta gastronómica galega co xornalista Manuel Vila, que traballa actualmente na investigación e divulgación da nosa cociña a través dos medios.

A alimentación no século XXI na comunidade, o posible deterioro da oferta para os turistas ou a calidade dos alimentos serán algunhas das cuestións que se abordarán ao longo do programa.

Será tamén convidado no magazine de hoxe o membro fundador do grupo Luar na Lubre, Bieito Romero.

O gaiteiro galego conversará sobre a xira dos músicos celtas prevista para este verán, e que viviu a súa estrea esta semana no municipio pontevedrés de Barro.

A terapeuta do programa de Atención psicolóxica a vítimas de violencia de xénero, Concepción Rodríguez Pérez, afondará na violencia vicaria, aquela en que o agresor emprega aos fillos e fillas para facer dano á nai.

Pola súa parte, o director e catedrático en Viroloxía da USC, Juan Gestal Otero, aportará información sobre as últimas novidades da situación sanitaria relacionadas coa pandemia do coronavirus, como a variante india ou a obrigatoriedade das máscaras.

E haberá unha conexión en directo coa Casa-Museo de Rosalía de Castro para que os espectadores coñezan máis preto un espazo no que apreciar a dimensión da autora.