O ‘Corremundos’ desta semana amosará os encantos de Bélxica

O programa Corremundos, que cada semana viaxa por Europa amosando as diferenzas entre distintos profesionais de Galicia fronte aos doutros países, comezará hoxe falando de vacas e dos gandeiros que as crían. En terras flamencas, as raíñas son as azuis belgas, cunha musculatura e un tamaño superiores á media. Aínda que as rubias galegas de Friol non parecen estar acovardadas. Probablemente porque o seu dono as cría ao aire libre nas chairas lucenses.

De volta en Gante, en Bélxica, o espazo da TVG intentará descubrir como se fabrica un dos seus tesouros nacionais: a cervexa, recoñecida como patrimonio material da humanidade pola UNESCO. E tamén verán que tal se defenden en Vigo coa malta e o lúpulo. De xerras e quintos por aquí saben bastante, así que seguro que non se lles dá nada mal.

NON LLE CHAMES AMO. Na entrega desta semana, o programa abordará un tema moi importante: condutas sas e condutas tóxicas. Que é unha conduta tóxica e como se pode diferenciar dunha sa?

A presentadora, Raquel Graña, viaxará ata Vigo para coñecer de primeira man a historia de amor de Javi e Pili, que namoraron despois dos 50 anos. Falará tamén con Andie, unha rapaza moi fogosa a quen non pode faltarlle nunca o seu ‘kit’ esencial de xoguetes sexuais.

Por último, os espectadores da TVG coñecerán a historia de Michel, un transexual que contará como se identifica actualmente e como o leva hoxe en día na sociedade actual.

A REVISTA. A surfista Esperanza Barreras será este mércores unha das convidadas do programa. A viguesa conquistou dúas medallas de prata no Campionato do Mundo de Stand Up Paddle e Paddleboard que se celebrou estes días en Porto Rico, onde conseguiu as preseas nas categorías de carreira técnica e resistencia.

O programa tamén conversará hoxe con María Eugenia Fernández Iglesias, unha docente de Pontedeume que recibiu o Premio ao Profesor do Ano 2022 que outorga a Embaixada de España nos Estados Unidos, en recoñecemento aos docentes en español neste país e no Canadá. Corresponde ao traballo pedagóxico e cultural desenvolvido no último curso nun colexio de Portland, no estado de Maine, onde utilizou a cociña como recurso didáctico.

Ademais, visitará o estudio a moza santiaguesa Noelia Míguez, que, tras tres anos atrapada nunha relación tóxica, foi vítima dunha brutal agresión. Acaba de publicar o libro Ocho señales para dar apoio e axuda a outras mulleres vítimas da violencia de xénero.

Coincidindo co encontro galego de ciberseguridade CIBER.gal, que se celebra hoxe en Santiago, tamén estará en A Revista o hacker, divulgador e experto en ciberseguridade Antonio Fernandes, quen dará consellos para evitar os calotes na rede.

E, como cada mércores, a xornalista Ana Gayoso achegará o máis destacado da actividade dos famosos nas redes sociais e o doutor Manuel Viso falará de distintos aspectos relacionados coa saúde, nesta ocasión con consellos para reforzar o sistema inmune na época de catarreiras e con explicacións sobre a importancia dunha alimentación saudable para manter afastadas enfermidades coma o cancro.