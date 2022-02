O Cpeig abre a inscrición para a participación na Olimpíada Informática

Santiago. O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (Cpeig), que preside Fernando Suárez, en colaboración coas tres universidades galegas –Universidade da Coruña (UDC), Universidade de Santiago (USC) e Universidade de Vigo (UVigo)– organiza a Olimpíada Informática Galega 2022 (OIG 2022) o vindeiro 11 de marzo.

A olimpíada celebrarase de xeito presencial e de maneira simultánea en tres sedes: A Coruña, Ourense e Santiago (Facultade de Informática da UDC, Escola Superior de Enxeñaría en Informática da UVigo e a Escola Técnica Superior de Enxeñaría da USC).

A proba será en horario de tarde, de 17.00 a 20.00 horas, aínda que os participantes deberán estar na sede escollida ás 16:00 horas. Poderán participar estudantes de educación secundaria –ESO–, bacharelato ou formación profesional de grao medio de calquera centro de Galicia, sempre que non se teñan superado os 20 anos de idade o 1 de xullo de 2022. A inscrición final dos participantes xa está aberta na web da olimpíada: https://oig.gal/.

Durante os meses previos, estivo aberta unha preinscrición que daba acceso a formación e adestramento en programación, en colaboración coa academia Leagues of Code.

O certame galego consta de seis problemas que se deberán realizar nun prazo de tres horas. Cada problema deberá resolverse mediante unha linguaxe de programación que permita automatizar a súa resolución. Permítese o uso de C++, Python ou Java. Cada problema describirá un escenario no que se pretende que un programa informático axude dalgunha maneira. Os problemas da olimpíada soen centrarse no deseño correcto e eficiente de algoritmos.

Os dous primeiros postos na clasificación da OIG 2022 accederán de xeito directo á fase final da Olimpíada Informática Española , que se celebrará en abril. De aí, os gañadores accederán á Olimpíada Informática Internacional, que se celebrará en agosto de 2022 en Indonesia. ecg