O Cpeig celebrará hoxe con 250 invitados a Noite da Enxeñaría Informática

Santiago. O CPEIG celebra hoxe a XIII Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia, unha gala que terá lugar no Hotel OCA Puerta del Camino de Santiago, e na que se entregarán os premios anuais da profesión. Está previsto que uns 250 convidados asistan ao evento TIC referente de Galicia, entre representantes do ámbito empresarial, da Administración Pública, do ámbito universitario e profesionais.

A Noite é xa unha gala consolidada onde o CPEIG pretende mostrar á sociedade o traballo desenvolto por enxeñeiros en informática dentro da sociedade da información e as iniciativas relacionadas co ámbito das TIC.

Esta décimo terceira edición, conducida pola presentadora de televisión Paula Vázquez, será inaugurada polo presidente do CPEIG, Fernando Suárez, e o vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación da Xunta de Galicia, Francisco Conde, así como clausurada polo delegado do Goberno en Galicia, José Miñones.

A gala contará coa actuación do humorista Dani Delacámara que divertirá aos asistentes cun monólogo sobre a situación vivida coa pandemia da covid-19.

Tamén se contará coa actuación do grupo musical de versións acústicas Versionettes. A cea de OCA Hotels imitará en parte o formato das ceas clandestinas do propio establecemento hoteleiro. O menú e preparación correrán a cargo do director de Alimentos e Bebidas, Pablo Vila, o jefe de cociña do Hotel OCA Puerta del Camino, Miguel Sande, coa colaboración do xefe de cociña do Hotel OCA Vila de Allariz, Gerson Iglesias.

A maridaxe farase baixo a tutela do enólogo xefe de Ferrer Wines, Javier Aladro. Tamén o barista xefe de Cafés Candelas, José Manuel Portela, será o autor dun combinado de café frío.