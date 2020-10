O CPEIG premia á compañía coruñesa Appentra

TECNOLOGÍA. O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (Cpeig) outorga o Premio Iniciativa Emprendedora da XII Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia á compañía tecnolóxica coruñesa Appentra, polo seu e crecemento desde o seu nacemento en 2012 como spin-off da Universidade da Coruña (UDC).

Appentra, empresa global de Deep Tech (empresa baseada nun descubrimento científico ou innovación de enxeñaría significativa), xurdiu cunha predición visionaria, a computación paralela. O seu CEO e co-fundador, Manuel Arenaz, explica que se trata dun paradigma de programación clave para alcanzar rendemento, que anteriormente se usaba case en exclusiva no nicho dos supercomputadores pero que hoxe en día se expandiu a toda a industria do software. Ver esta realidade con antelación, permitiulle a Appentra desenvolver importantes vantaxes competitivas e situar á empresa na primeira liña do espazo informático da computación paralela para programar o hardware moderno coa creación do suite de ferramentas Parallelware, que permite un desenvolvemento máis rápido de software paralelo, “garantindo as mellores prácticas de programación paralela e facilitando un mellor uso do hardware de computación en paralelo”, desde as CPUs multinúcleo dun ordenador portátil ata os supercomputadores máis rápidos do mundo. Appentra construíu, en colaboración con expertos en programación multinúcleo e GPU, un catálogo aberto de boas prácticas de defectos e recomendacións para a programación paralela co fin de establecer as mellores prácticas nesta disciplina. ECG