O Diario 1921, compañeiro da viaxe europea de Castelao

O Museo de Pontevedra, depositario do fondo de Afonso R. Castelao, xa dixitalizou en 2008 os materiais que del conserva. Entre eles, o Diario de 1921, que o político, debuxante e escritor rianxeiro elaborou cos materiais e debuxos na súa viaxe de estudos europea hai un século, a partir dos informes mensuais que tiña que enviar a Madrid. Co gallo deste centenario, o museo pontevedrés presenta desde o 12 de decembro e ata este domingo vindeiro, unha exposición cos materiais orixinais, Castelao en Europa. A viaxe de 1921.

A mostra presenta 131 debuxos amais de documentación, correspondencia, fotografías, tarxetas postais e outros obxectos que foron incorporados ao relato que o rianxeiro escribiu ao longo dos meses que durou a viaxe. A ocasión é única porque estes materiais -excepción feita dos anacos publicados en Nós (1922-1923) e en Escolma posible (1964)- estiveron ocultos durante anos ata a súa publicación en forma de libro por parte do Museo de Pontevedra e Galaxia en 1977 (e xa en 1986 unha edición facsimilar).

Esta primeira edición foi moi coidada, cun prólogo de X. M. Filgueira Valverde. Obviamente, ao tratarse dunha edición institucional, o resultado foi un produto neutro, aséptico, sen apenas comentarios críticos. Naquelas páxinas estaba o relato da viaxe que Castelao encetou o 26 de xaneiro e rematou o 10 de outubro de 1921 e que o levou a Francia, Bélxica e Alemaña.

A viaxe foi posible grazas a unha bolsa da Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que xestionou o historiador J. A. Sánchez Cantón. O obxectivo da viaxe era coñecer as técnicas vixentes en augaforte, litografía e gravado. A JAE dependía da Institución Libre de Enseñanza, entidade privada cuxa ideoloxía reformista estaba nas antípodas da dos homes que impulsaron Nós, o que non foi óbice para que algún deles tamén tirase proveito, como fixeron o propio Castelao en 1929 e Vicente Risco para a súa viaxe a Alemaña en 1930.

Estudei con detalle os contidos do Diario 1921 cando preparei a miña tese de doutoramento, que trataba dos textos autobiográficos dos persoeiros que formaron o Grupo Nós. Interesábanme máis as reflexións persoais, cotiás, que as opinións artísticas e estéticas das obras que coñeceu. En canto a estas, Castelao viaxou cunha chea de prexuízos na maleta (provincianos, en palabras de Camino Noia), convencido que só a arte de matriz popular e tradicional é a que ten valor. Reforzaban esta opinión as palabras de Vicente Risco, publicadas en Nós, que amosaban o seu convencemento de que o rianxeiro regresaría a Galicia incólume das modernas influencias europeas.

Este texto de Castelao tivo un eco relativamente limitado entre a crítica á hora de investigar os seus contidos, que en xeral ficaron limitados ás súas opinións estéticas. Uns comentarios compracentes ás veces (cando non confusos) e críticos nas menos. Incluso en diversas ocasións, algunhas das experiencias de Castelao en París foron collidas de forma cruzada. Así, a confusión entre a asistencia a unha representación da compañía teatral La chauve-souris, de Nikita Balief, cos Ballets Rusos, de Sergei Diaghilev, cando en realidade Castelao visitou unha exposición de vestiario desta compañía. Como ninguén reparou no feito que cando asistía a misa en París, frecuentaba a que se servía de punto de reunión dos lexitimistas de Action Française.

Como o orixinal non estaba destinado a ser publicado, nel Castelao verteu as súas teimas persoais, lonxe dos seus e da súa terra, moitas veces con serias limitacións monetarias, e forte carga de desacougo (tal vez depresivo). Unhas reflexións que se encetaron optimistas e que ben axiña pasaron a un pesimismo do cal non dá máis información pero que podería ter a ver cunha redución importante dun día para outro do diñeiro do que dispuña.

En calquera caso, a exposición ofrece unha ocasión única para regresar sobre estes materiais e mais a primeira experiencia europea dos homes que impulsaron o galeguismo cultural hai un século. A actitude máis ou menos refractaria verbo dos novos correntes estéticos europeos condicionou nos anos posteriores a orientación que tomaron os homes de Nós.

Joaquim Ventura