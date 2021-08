O director da Agadic, Jacobo Sutil, fala na TVG de Cultura no Camiño

Santiago. Con motivo da novena edición do programa Cultura no Camiño, o magazine A Revista recibirá no estudio ao director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil. O ciclo, que se desenvolverá ata o vindeiro 30 de setembro, ofrecerá máis de 600 funcións ao aire libre centradas no ámbito das artes escénicas e musicais, con especial interese na danza, a maxia, a música, o novo circo e o teatro.

Outro dos convidados será o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, que conversará sobre a XXVII Feira de Alfaroleiros, e a presentación do libro Cociña e Barro, obra que recolle os coñecementos sobre olería e cociña tradicional dun grupo de persoas maiores que participaron nos talleres de memoria do municipio coruñés. E A Revista desprazarase tamén a Vigo para vivir en primeira persoa o festival O Marisquiño, o maior evento de cultura urbana e deportes de acción do sur de Europa, que reúne aos mellores riders nacionais e internacionais.. Ademais, os espectadores desprazaranse ao campo da hípica As Cabazas, en Ferrol, onde ten lugar a nova edición de Equiocio. ECG