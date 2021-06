O equipo de ‘Galicia bonita’, a proba en Vedra e Barro

O equipo do programa da canle autonómica Galicia Bonita, integrado pola arquitecta Rosa Facal e os seus singulares axudantes, sairá polo país adiante para atopar novos exemplos de feísmo e transformalos en construcións dignas de admiración.

Nesta xornada de luns, a Galega acometerá senllas reformas en Vedra e Barro.

A primeira parada do espazoserá a localidade coruñesa de Vedra, onde Nati leva dez anos sen rematar a obra da súa diminuta casiña.

A construción é pequena, pero o espazo de traballo tamén, o que dificultará, en boa medida, as operacións do equipo de reformas.

Ademais, nesta ocasión un novo membro fará medrar a familia do programa.

A continuación, en Barro, os integrantes de Galicia bonita enfrontaranse a uns cortellos e unha palleira que están nun estado calamitoso, e ademais terán que contar cuns esixentes propietarios que non os deixarán descansar nin un só minuto.

Coa premisa duns donos que queren derrubar todo, o equipo do programa da Televisión de Galicia terá que botar o resto para chegar ao final da semana con algunha construción feita.

Por outra parte, A revista comeza a semana conversando no estudio sobre como tratar as dores de forma efectiva. Para iso, contará co traumatólogo Adrián Gallego, que compartirá os seus mellores consellos nestes casos.

Ramón Blanco falará desde a adega Élivo, ubicada en Silleda, sobre os viños desalcolizados, no punto de mira polo debate aberto sobre a súa consideración como viño con denominación de orixe ou indicación xeográfica.

Ademais, o magazine viaxará ata Ourense, onde coñecerá o Centro de Xardinería Viveiros Alegrín.

Hoxe achegaranse tamén ao estudio do programa os presentadores do Quen anda aí fin de semana, Marcial Mouzo e Iolanda Vázquez e, coma cada luns, desenvolverase unha mesa de sucesos, coa participación do avogado Evaristo Nogueira e a xornalista do ABC Patricia Abet.