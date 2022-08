O ‘Eventos G’ busca un digno sucesor para Andrés do Barro

Quen se atopa detrás de éxitos como ‘O tren’, ‘Corpiño xeitoso’ ou ‘Pandeirada’? Todos os galegos coñecen a figura de Andrés do Barro, un dos artistas máis importantes da historia da música moderna en Galicia. Nado en 1947, en Pontedeume, e falecido en 1989, en Madrid, a súa pegada mantense no tempo. Neste ‘Eventos G’, farase un repaso da súa traxectoria e da súa vida, e descubriranse datos novos da man das súas cancións e entrevistas, que permitirán coñecer máis a persoa que se agocha detrás do artista.

Esta noite, a Televisión de Galicia, búscalle un herdeiro, un cantante capaz de transmitir o sentimento que transmitía Andrés coas súas cancións, a súa voz e a súa música. O sentimento dunha terra que o viu medrar e dunha lingua en que nunca deixou de cantar, a pesar das trabas que atopou moitas veces no seu camiño. Os aspirantes, Diego Moreira, Diego Barbazán, Vizcaíno, Cristian Álvarez e Manuel de Andrade, todos eles queren ser coma Andrés do Barro! Nas súas mans estará elixir ao sucesor, terán que poñerse de acordo entre os cinco.

Quen será o gañador desta particular competición? O sucesor coñecerase esta noite da man de Alba Mancebo e Arturo Fernández, que mediarán neste concurso e presentarán os segredos que se agochan na vida de Andrés do Barro.

Un equipo de ‘A revista’ asistirá, en directo, ao campo da festa de Viveiro para dar conta da Romaxe do Bo Xantar en Naseiro que, desde hoxe e ata o próximo mércores, recupera as súas gañas de festa tras dous anos de pandemia. Amais, outra das conexións, levará en directo aos espectadores cara a Ames para amosar o funcionamento dun robot camareiro.

Xa no estudio, a presentadora Iria Soengas conversará co pneumólogo Carlos Rábade, responsable da Unidade de Deshabituación Tabáquica do CHUS, sobre os riscos que ten para a saúde o emprego de dispositivos de vapeo e cigarros electrónicos para deixar de fumar.

Co presidente da Federación de Autónomos de Galicia, Francisco Javier Pérez, e coa avogada laboralista Isabel Noya, abordarase un fallo do Supremo que recoñece o dereito á prestación aos fillos de autónomos, menores de 30 anos emancipados, que sexan contratados polos seus proxenitores no negocio familiar.

E coma cada venres, ‘A revista’ recibirá a visita do experto no mundo animal Octavio Villazala, que achegará novas curiosidades e consellos relacionados co coidado das mascotas. Hoxe, estará acompañado por María Isabel Leiro, propietaria dun can que acaban de recuperar, despois de 5 anos desaparecido.