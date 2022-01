O exitoso ‘48 horas para o si’ conta esta noite cunha parella de Vigo

Santiago. 48 horas para o si acode este martes á súa cita coa TVG cargado da enerxía e coa inxección positiva e amorosa dos dous protagonistas desta edición, Mendu e Pili. O mozo, Javier Menduíña Mendu quere sorprender a súa parella, Pili Pumar, cunha petición de man e organizando unha voda inesquecible que deixe atrás as malas experiencias que tiveron coas súas respectivas e anteriores relacións. Esta pode ser a segunda voda para cada un dos membros desta parella todo terreo de Vigo, que leva xunta e inseparable desde hai 3 anos. Mendu, quen polo seu anterior traballo de relacións públicas no mundo da noite, tiña fama de conquistador, fixouse nela cando lle sacaba unha foto a un grupo de amigas, entre as que estaba Pili. Agregouna ás redes sociais e comezaron a falar. Ela, unha fan incondicional de Freddie Mercury, recepcionista de profesión e moi alegre, confesa que coñeceu con Mendu o amor de verdade aos 50 anos. A parella, que entre os dous achegan 5 fillos, convive co pequeno de Pili.

Mendu, un romántico empedernido e tamén moi divertido, contará como cómplice coa axuda da súa amiga María Mundín para levar a cabo en 48 horas todos os preparativos para a posible celebración da voda. Alba, estilista da Coruña, e Rubén e Fer, dous organizadores de vodas coruñeses asentados en Marín, tamén contribuirán a facer realidade o soño do noivo.

El arriscarao todo para conseguir o ansiado si, quero, pero, cal será a reacción de Pili? A resposta, esta noite, nunha nova entrega do programa 48 horas para o si, con Iolanda Muíños, coñecida actriz galega, como mestra de cerimonias deste exitoso formato.

Por outra banda, chega unha nova noite de estrea na G2, a onde este martes chega o documental participado pola TVG Spitsbergen, o gardián do Ártico, dirixido polo galego Ignacio Benedeti Corzo, filmado integramente en Súper 8 e que conta con cinco candidaturas aos Premios Goya.

É unha expedición científica e técnica aos últimos confíns da terra firme, lindando co Polo Norte, a bordo dun barco rompexeos onde o cineasta toma planos do reducido grupo, nutrindo a narración con vistosas imaxes que convidan á reflexión. A obra está dotada do tempo narrativo necesario e entoado coa voz de Santiago Fernández e as notas de Sergio Moure.

O documental que hoxe ofrece a segunda canle da Galega pretende ser tamén, máis alá do desafío técnico, unha chamada de atención sobre as nefastas consecuencias do cambio climático e o quecemento global. ecg