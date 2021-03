O’Farrell: “La pandemia debería enseñarnos a rescatar la naturaleza y la ternura”

JOSÉ MIGUEL GIRÁLDEZ

La carrera literaria de la norirlandesa Maggie O’Farrell (Coleraine, 1972) no deja de ganar impulso. Recientemente, su texto autobiográfico Sigo aquí nos mostró a una autora a la que no le importaba hablar de los momentos en los que su propia vida estuvo en peligro: unas diecisiete veces, en concreto. La muerte, en efecto, o la fragilidad de la vida, ronda todas sus historias. Y la última, Hamnet viaja la época isabelina en Inglaterra, en tiempos de Shakespeare, y nos hace vivir de una manera muy dramática el enorme impacto de la muerte del hijo del bardo, en 1596, cuando era tan sólo un niño.

“Es una historia que me ha interesado hace mucho tiempo”, explica O’Farrell en un encuentro desde su casa irlandesa, a través de videoconferencia, con varios medios españoles, EL CORREO GALLEGO entre ellos. “Recuerdo que, en el colegio, cuando estaba estudiando ‘Hamlet’, la obra de Shakespeare, mi profesor, que era maravilloso, nos hablaba sin cesar del hijo del escritor, de Hamnet, que había muerto, nos decía, a los once años. Y yo sentía que era como mi hermano. Miraba la portada del libro, Hamlet, y pensaba en la historia que estaba realmente detrás. Era algo especial para mí, y creo que me dejó un poco tocada. Siempre me pareció que dar a su obra el nombre de su hijo muerto, porque en la época isabelina Hamnet y Hamlet eran el mismo nombre, convierte a esa gran tragedia de Shakespeare en una manifestación de duelo impresionante. Así que ese ha sido el motor de esta novela”, dice.

“Es una historia que quería escribir desde hace mucho tiempo”, reconoce O’Farrell. Pensé en ella muchas veces, hice un intento de escribirla que luego dejé de lado... Uno de los obstáculos principales era mi propio hijo, que, en mi caso, es el mayor. Tenía una cierta superstición si lo hacía antes de que mi hijo cumpliera once años... Pero, sobre todo, quería dignificar la vida del hijo de Shakespeare que ha sido olvidado por la historia. Quería recuperarlo y que los lectores sintieran algo parecido a lo que debió sentir aquella familia”.

“Esta novela es bastante diferente a mis novelas anteriores [no sólo por su contexto histórico]. Se trata de una novela de personajes verdaderos, reales, aunque sean de hace cinco siglos”, explica Maggie. Para ella, es curioso que la vida de William sea todo un enigma y que, en cambio, de su padre, John, haya bastante información: “era un guantero conocido en Stratford. Fue llevado a juicio, dejó de ir a la iglesia cuando era obligatorio hacerlo, parece que estuvo involucrado en tráfico de lana...”

“Por supuesto”, tercia Maggie, “William Shakespeare no es el personaje principal de la novela. Se fue a trabajar a Londres, y eso era algo muy normal en la época: ir a buscar empleo a Londres desde las zonas rurales. Hay que dejar un poco de lado el personaje literario y centrarnos en su papel como ser humano. Siempre me pareció que el drama principal tiene lugar en Stratford, no en Londres, con la muerte de su hijo. Lo cierto es que Hamnet ha sido ignorado, y la mujer de Shakespeare aún más ignorada. Nos dicen que Shakespeare la odiaba, que se había arrepentido de casarse con ella... Lo cierto es que no encontré nada de eso en mi investigación. Él vuelve de Londres, rico, e invierte todo en Stratford. Podría haberse quedado en la capital y no lo hizo. Me siento bastante furiosa con la forma en la que se ha tratado a su mujer a lo largo de la historia”, subraya.

Da la sensación de que, a pesar de tratarse de un libro sobre el dolor y la ternura, O’Farrell ha disfrutado con la investigación para escribirlo. “El libro lo hice buscando mucho en bibliotecas, pero pensé que, para habitar la época isabelina, tenía que hacer una investigación más práctica. Planté mi propio huerto medicinal isabelino, porque eso era lo que hacía la mujer de la casa en aquella época. Quería ensuciarme las manos, meterlas en la tierra. Fui por la ribera del rio buscando cosas... Encontré monedas isabelinas, la pieza metálica que se utilizaba para mantener los cuellos rígidos... También recibí clases sobre cómo volar halcones y cernícalos. Para escribir una buena novela histórica tienes que saber muchas, muchas cosas. Cómo mantienen el pelo, cómo se hicieron sus zapatos... No puedes equivocarte. Pero tampoco puedes escribir como si fuera una tesis doctoral”.

La novela está alcanzando una muy buena recepción. Luis Solano, el compostelano editor de Libros del Asteroide, cuenta que ha entrado de inmediato en la lista de las quince novelas más vendidas. Pero Maggie dice no pensar mucho en eso: “no sé por qué sucede, no lo sé. Lo que pasa es que cuando entrego una obra me divorcio de ella. Creo que un escritor no debe pensar en el lado comercial de la obra”.

El gran protagonista de esta obra es, por supuesto, el hijo de Shakespeare. Un personaje que O’Farrell se ha visto obligada a reconstruir casi totalmente. “Hamnet es también, como su padre, un niño misterioso. No sabemos nada de él, salvo dos líneas en los registros parroquiales. Sabemos que nació con su gemela, Judith, y que murió a los once años, aunque en realidad no sabemos de qué. Hay varios gemelos que aparecen en las obras de Shakespeare. A veces son separados y cada uno de ellos cree que el otro ha muerto. Te rompe el corazón pensar que Shakespeare está escribiendo algo que le pasó a él... Si lees Hamlet te das cuenta del enorme dolor que tuvo sentir por la muerte de su hijo: esa gran obra es el mensaje de un padre desde un reino a un hijo que está en otro reino”, explica la escritora.

Una de las constantes literarias de O’Farrell, como hemos dicho, es esa sensación de fragilidad que le ofrece la vida. Algo que conoce bien. “Siento que la vida, el mero hecho de nacer, es algo alucinante, casi milagroso. Así que la fragilidad está muy presente, sí. La muerte de este niño, tan joven, pone de manifiesto cómo, especialmente en el pasado, pero también ahora, morir no era tan improbable, todo podía romperse de repente. He tenido que leer muchas veces ‘Hamlet’, y es cierto que su mensaje parece ser que el destino es inevitable, que hay que aceptarlo... Como en los trágicos griegos hay una tensión entre las opciones personales y ese destino marcado. Intenté escribir con esa sensibilidad tan propia de la época isabelina”, dice.

Sobre si hay lecciones que aprender de toda esa fragilidad, O’Farrell lo tiene claro: “creo que vamos a tener que enfrentarnos a un cambio, entender a las otras especies, cambiar de una vez nuestra relación con la naturaleza. La pandemia nos va a obligar a todo eso. Y la ternura sería algo que tendríamos que rescatar también”, concluye.