O Festival Atlántica e a libraría Couceiro estrean liña editorial

O Festival Atlántica pecha o ano coa estrea dunha liña editorial da man da libraría Couceiro e que vai centrar as súas publicacións ao redor da tradición oral. O primeiro título deste proxecto é O sangue das pantamas de Manuel Gago e nace coma una edición agasallo que os clientes de Couceiro recibirán cando merquen outro libro nese establecemento.

Máis adiante vanse publicar novos títulos doutros autores vinculados a unha das actividades con mellor acollida do Festival Atlántica: as rutas narradas. Deste xeito, a experiencia dos paseos con historias fixaranse no papel para o goce de novos públicos.

O sangue das pantamas é un texto de autoficción que ten a súa orixe nunha estancia de Manuel Gago nun castelo escocés hai anos. A raíz desa experiencia, o autor preguntouse por que en Galicia, con tantas historias de mortos e aparecidos, apenas se coñecían pantasmas nos abundantes pazos e casas vedrañas do país. Nese momento comezou unha aventura cultural na procura dun territorio da imaxinación ben pouco coñecido. E a historia levou a Gago ás sombras de Compostela: ás mansións invisibles, os monstros míticos, os ocultistas decimonónicos e aos espectros que aínda sobreviven nas últimas fisgas da cidade, máis vivos do que parece.

polifacético. Manuel Gago é doutor en Ciencias da Información pola USC, onde tamén é profesor asociado na especialidade de ciberxornalismo. Na actualidade, é director de culturagalega.gal, o portal de divulgación cultural do Consello da Cultura Galega.

Tamén é editor de Capítulo Cero (www.manuelgago.org/blog), un dos blogs referentes da rede galega, no ámbito da divulgación histórica, científica, en estilos de vida, gastronomía e cultura, e por el ten recibido premios e mencións de diferentes colectivos profesionais galegos. Colaborador habitual da Radio Galega e de varios xornais galegos, a súa traxectoria caracterízase polo seu carácter polifacético.