O festival de artes performativas chega á segunda edición

Desde o 26 de maio ata mañá teñe lugar a segunda edición do festival de artes performativas Plataforma, un proxecto que baixo o fío da performatividade quere tender pontes entre as artes visuais e as artes vivas, a música, as artes escénicas, a arquitectura e o deseño.

Dirixido por Performa S. Coop. Galega, Plataforma continúa coa intención de traballar en rede e complicidade co maior número de axentes, institucións e espazos posibles dunha cidade referente cultural como Santiago.

Plataforma é un festival de cidade, transversal, comprometido co urbanismo e a riqueza patrimonial material e inmaterial de Compostela, coa súa diversidade, coa igualdade, coa tradición e coa innovación cultural, preocupado pola sustentabilidade e por proxectar talento local.

Por este motivo a primeira edición de Plataforma tivo gran fortuna crítica en medios estatais e autonómicos e foi destacada no Observatorio de la Cultura en España 2020 (Fundación Contemporánea) entre as dez mellores iniciativas culturais do ano en Galicia.

Para os directores do festival David Barro, Mónica Maneiro e Iñaki Martínez Antelo, “Plataforma é un festival perfecto para este momento de reactivación cultural pola súa transversalidade e a descentralización das súas localizacións, pola súa escala, pola súa programación pensada para espazos singulares e pola posibilidade de seguir con facilidade os protocolos adecuados de sustentabilidade e de seguridade para a saúde nas súas accións e propostas”.

Nesa liña, unha das singularidades do festival é a programación de varias exposicións coas que se relacionan directamente algunhas das performances programadas, como a de Pilar Albarracín no CGAC ou a de Carlos Garaicoa na Fundación DIDAC.

Tamén é de sinalar a implicación do festival con aquelas iniciativas que polo seu carácter experimental e híbrido habitualmente non teñen espazo nas programacións museísticas ou nas programacións estables de ámbito cultural. Por outra parte, o festival Plataforma fomenta a colaboración entre artistas de diferentes disciplinas o que favorece o cruce de públicos diversos e singulares conexións creativas.

Plataforma ten unha importante representación feminina e unha decidida aposta polo talento galego (máis do 70 % dos artistas programados) en performances, concertos, danza, poesía, deseño e arte contemporánea en exposicións, accións e conversacións capaces de unir a creadores galegos con valores de recoñecemento internacional.

Este é o caso de La Ribot, Premio Nacional de Danza e recentemente galardoada co León de Ouro da Bienal de Danza de Venecia, que recibirá o martes o I Premio Plataforma pola súa traxectoria na arte e a performance.

La Ribot realizará ademais unha conversa e unha performance tras ter realizado na pasada edición do festival a exposición La Ribot. Manual de uso no CGAC.

Outra artista descatada é Pilar Albarracín, merecedora da distinción de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres que outorga o Ministerio de Cultura francés e que tamén realizará unha performance coincidindo coa súa mostra Accións peregrinas, tamén no CGAC, neste caso en colaboración co coñecido grupo de baile e música tradicional galega Brincadeira.