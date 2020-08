O Festival de Cans contará cunha versión en cines de toda a comunidade

Santiago. O Festival de Cans porá en marcha este ano unha fórmula innovadora entre os festivais españois, ao propor por primeira vez un formato expandido e difundir as curtas a concurso por dúas vías diferentes unha vez rematado o certame: a través da distribución en salas e cunha versión de pago en liña para ver os filmes na propia web do certame.

A reducción de aforo e as restriccións dos jalpóns de proxeción levaron ao festival a buscar esta fórmula novidosa para que todas as curtas a competición nas categorías de ficción e animación poidan ter vías alternativas de visibilidade máis alá da presenza física.

Esta innovadora proposta permitirá que todas as obras a concurso poidan verse en nove salas de cine de toda Galicia, a través de convenios con Feciga (Federación de Cineclubes de Galicia) e co CGAI (Centro Galego das Artes da Imaxe). Grazas a estes acordos, a oferta do certame ata chegar ás 1.050 butacas repartidas entre as catro provincias.

En cada unha das sesións exhibiranse as trece curtas que forman parte da sección oficial de ficción e animación do Festival de Cans.

Cada unha das proxeccións terá un prezo de 4 euros, e a suma total da taquilla destinarase ao Premio Feciga, que irá parar á curta elixida por un xurado formado por membros dos cineclubes de Galicia.

Entre o 9 e o 13 de setembro, poderá verse a competición oficial de Cans nas catro provincias galegas.

Dúas semanas despois, as curtas poderán verse, previo pago, na web do festival, baixo soporte técnico de Vimeo. Será só durante catro días, do 17 ao 20 de setembro.

Con esta aposta pola exhibición online, o certame trata de dinamizar a difusión dos filmes e de facilitarlles o visionado ás persoas que, por motivos relacionados coas limitacións actuais, non poderán estar en Cans durante o festival. redacción