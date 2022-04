O festival de Cans escolle doce curtas e oito son estreas

Santiago. A XIX edición do Festival de Cans, que terá lugar do 18 ao 21 de maio, vén de anunciar as curtas a concurso na sección Furacáns. Dedicada ás obras de non ficción que asumen maior risco narrativo, este apartado competitivo foi medrando ata sumar nesta edición unha ducia de curtas, entre as que haberá oito estreas, seis delas estreas absolutas e outras dúas estreas en Galicia.

Ademais disto, o Festival de Cans volve apostar pola ollada feminina incrementando de xeito significativo a participación de mulleres cineastas, con dez das doce obras a concurso nesta sección asinadas por directoras. Isto supón máis dun 80 % do total de cintas escollidas para competir e combinará a presenza de directoras máis experimentadas como Diana Toucedo, as irmáns Also Sisters ou Adriana Páramo, doutras emerxentes como Aldara Pagán, Andrea Beade e Quiela Nuc ou de prometedoras debutantes como Claudia Pineda, Lucía Alonso, Antía Encisa, Yasmina Farahni e Silvia Muíña.

A competición da categoría Furacáns será o sabado 21 de maio, día grande do Festival de Cans. A organización puxo á venda 75 entradas para a sesión matinal e 150 máis para a sesión de tarde, a 6 euros. Os 200 packs xa están esgotados e as entradas da categoría de ficción poden adquirirse a partir da próxima semana. eCG