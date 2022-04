O Festival de Cans pon o foco no internacional a través de João Nicolau

Santiago. A XIX edición do Festival de Cans, que terá lugar do 18 ao 21 de maio, continuará esta edición na súa liña de programar unha retrospectiva internacional, que dea coñecer ao público algúns dos cineastas máis interesantes e orixinais do momento.

Logo da retrospectiva dedicada na última edición a Kléber Mendonça Filho, un dos grandes cineastas brasileiros da actualidade, este ano Cans programará outra retrospectiva de gran nivel, como é a do cineasta portugués João Nicolau, un dos expoñentes máis brillantes do novo cinema portugués.

O director estará presente en Cans, onde o público poderá conversar con él sobre os seus filmes, e tamén sobre as súas curtametraxes, das que o festival ofrecerá unha sesión, con Rapace (2006), estreada en Cannes, Cançao de Amor e Saúde (2009), que tamén pasou por Cannes, e Gambozinos (2013), premiada en festivais internacionais como Milán, Belfort ou Vila do Conde.

Como explicou na presentación da imaxe desta XIX edición o director do Festival de Cans, Alfonso Pato, a retrospectiva das longametraxes de Nicolau servirá como introdución ao festival na fin de semana anterior ao mesmo, buscando ampliar a mirada cinéfila do público á par que se descobren novos e interesantes autores de proxección internacional. Os filmes proxectaranse no Centro Cultural, cedido polo Concello do Porriño, e a entrada será de balde.

A primeira película, A espada e a rosa (xoves, 12 de maio ás 20.00 h), contará coa presentación do director que se dirixirá ao público vía streaming, para dar paso a John From (venres, 13 de maio ás 21.00 h) e o a Technoboss ( sábado 14.00 ás 12.00 h).

PREZOS E IMAXE GRÁFICA. A retrospectiva anunciouse durante a presentación da imaxe gráfica e as camisetas do XIX Festival de Cans celebrada no Riquela Club, en Santiago de Compostela. Serán 15 euros por cada pack de entrada, camisola oficial do certame, catálogo e chapa de edición limitada. O prezo final os días do festival será de 27 euros. A oferta está limitada aos primeiros 200 packs e só estará dispoñible ata o 26 de abril na tenda virtual do festival de cans https://tenda.festivaldecans.com. Esta rebaixa nos prezos realízase para fomentar o retorno do público ás salas trala pandemia. ECG