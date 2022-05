O Festival de Cans presume do gran talento creativo en idioma galego das novas xeracións

Santiago. O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, asistiu ao XIX Festival de Cine de Cans, no Porriño, que acolleu o encontro Cans do futuro, onde se proxectaron as curtas gañadoras nos premios audiovisuais REC.curta 2022, un certame que convoca Escolas Católicas co apoio da Xunta.

O representante da Consellería de Cultura quixo recoñecer “o talento creativo das novas xeracións, que se expresa en galego por canles moi diversas, entre as que ten un papel destacado o audiovisual”. Xunto a el, estiveron presentes Charo Baleirón, a coordinadora do departamento de Innovación Pedagóxica de Escolas Católicas, e Keka Losada, presidenta da Asociación Cultural Arela, entidade organizadora do festival.

Tamén participou unha representación do alumnado do colexio Esclavas da Coruña, do CPR La Inmaculada-Maristas e do colexio Franciscanos, ambos de Lugo, a quen o secretario xeral de Política Lingüística animou a seguir creando e expresándose en galego.

No local de Cans coñecido como Baixo de Bugarín, proxectáronse as curtas gañadoras do festival escolar REC.Curta 2022: Máscaras, a curta gañadora na categoría 1º, 2º e 3º de ESO elaborada polo alumnado do colexio Franciscanos de Lugo; A luz escura, gañadora na segunda categoría, para os alumnos de 4º da ESO e Bacharelato, e É cousa de todos, curta gañadora do premio á mellor curta de animación, onde o alumnado do colexio San Xosé de Ourense destaca o tratamento dos valores cando dúas vilas se ven obrigadas a enfrontarse para combater un virus que acaba de saír ao mundo.

Ademais, a cineasta Margarita Ledo foi a protagonista da xornada, xa que mantivo un coloquio e colocou a súa estrela no paseo da fama do Torreiro. Premio Pedigree de Honra 2022, asistiu tamén á proxección de Sinais furtivos. ecg