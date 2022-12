O Festival Internacional Rebulir 2022 despídese cheo de música e folclore

Ourense. Un ano máis, pero diferente aos outros. O polideportivo do Picouto, no Concello de Ramirás, abriu, de novo, ás súas portas para ser a ventá do folclore galego e internacional a tódolos rincóns do mundo, citando a grupos de catro países diferentes nunha convivencia que ten unha repercusión global e se consolida coma un dos referentes do folclore galego. Logo das dúas primeiras xornadas de actividades paralelas, a gala central foi o prato forte do festival e recuperou as súas raices trala chegada da pandemia do COVID có 100% do aforo.

O evento principal estivo presentado e conducido polo actor e productor verinense Rubén Riós e pola comunicadora limiá Patricia F. Santana, que ensalzaron a celebración dun festival “histórico” polos récords de asistencia (con máis de 500 persoas no público), o de actividades paralelas no programa, as cifras históricas de artistas (máis de 200) e tamén pola calidade dos grupos que actuaron durante os tres días que durou o festival. Ámbolos dous fixeron gala do seu humor con retranca, creando un entorno e ambiente divertido e cheo de risas.

Coas bancadas ateigadas de público, e despois de proxectar o vídeo promocional do Concello de Ramirás, a tradición, o folclore e a cultura deu paso as actuacións dos grupos Zes Pereiras, de Portugal; Coros y Danzas de Huéscar, de Andalucía; Inanga Rapa Nui, de Chile; e de Ritmos e Costumbres, de Perú. Tamén actuou o grupo local, Rebulir, representando a cultura galega e exportando a tradición e o folclore galego, cun elenco de bailaríns e bailarinas, que involucra aos máis pequenos e pequenas e tamén os e as máis maiores.

A gala acudiron diferentes autoridades estatais, autonómicas e provinciais entre as que estaban Miguel Ángel Santalices, presidente do Parlamento de Galicia; Román Rodríguez, conselleiro de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia; Emilio Afonso, subdelegado do Goberno estatal en Ourense; Anxo Lorenzo, director xeral de Cultura da Xunta de Galicia; Rosendo Fernández, vicepresidente primeiro da Deputación de Ourense; María Baleato, subdirectora da Secretaría Xeral de Emigración da Xunta de Galicia; Isabel Gil, alcaldesa de Ramirás; Pilar Martínez Sánchez, xefa do servizo de Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia; e Silvestre Gómez Xurxo, secretario do Consello da Cultura Galega. Redac.