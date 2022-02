O festival Kerouac vai levar a nova poesía galega ata terras de México

Santiago. O Festival Kerouac chega a México co apoio do Goberno galego en dous actos presenciais onde a poesía salta aos escenarios e ás pantallas. Unha mostra variada da escena poética mexicana na que a poesía galega é tamén a protagonista da man de Fátima Delgado, familiar de Florencio Delgado Gurriarán, figura homenaxeada nestas Letras Galegas 2022. A poeta galega contará a historia do escritor valdeorrés, quen pasou parte da súa vida emigrado en México.

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participou este venres en Compostela na presentación deste festival internacional que leva a poesía galega ao outro lado do Atlántico. Acompañado do poeta Malvares Xido, que asistiu en representación da organización do festival, Valentín García agradeceu “os esforzos que fai o Festival Keouac por difundir a lingua e a literatura galegas alén mar, e este ano, dunha maneira especial, nun territorio cuns vencellos tan estreitos con Galicia, coma México, a onde tantos emigrados e exiliados chegaron”. O representante da Consellería de Cultura considerou “especialmente acaído escoller México no ano que lle dedicamos a Florencio Gurriarán”.

O Festival Kerouac, que chega á súa cuarta edición, é un encontro nado para respirar a poesía e é un encontro transatlántico de poetas e investigadores da lingua de distintos lugares do mundo que se dan cita para mostrar os novos camiños da poesía. O festival ten lugar no Fórum Cultural Hilvana e na Sala X do CCEMx, hoxe ás 18 h. Toda esta programación poderá seguirse desde Galicia en streaming nas redes sociais do Festival Kerouac. redacción