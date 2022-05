O galego consolídase como idioma maioritario de Galicia

Os estudos do Instituto Galego de Estatística (IGE) no Módulo de coñecemento e uso do galego da Enquisa estrutural a fogares de 2018 , (o último dispoñible) mostran a consolidación da lingua galega como idioma maioritario de Galicia. O secretario xeral de Política Lingüística da Xunta, Valentín García, considera que os seus datos son “positivos”, por canto é a primeira vez, desde que en 2003 se comezara a publicar este estudo, en que medra o número de persoas que fala o galego de maneira habitual. “Hoxe falan galego máis persoas que hai cinco anos”, cando se realizou o último estudo.

Mostran o incremento de máis de dous puntos dos pais e nais que lles falan o galego aos seus fillos, precisamente porque “un dos retos aos que nos enfrontamos é o da transmisión familiar da lingua”. Seguimos sendo a única CA na que a súa lingua propia é maioritaria (por diante de Cataluña e Euskadi) comunidade autónoma que asegura uns maiores índices de coñecemento da lingua propia cooficial. “E iso, en tempos de globalización e de fluxos migratorios crecentes, coido que é unha noticia moi positiva que nos fala tanto de saúde da lingua como de integración”, afirmou. De feito, en eidos como a competencia escrita, acádase unha porcentaxe histórica de 86,79%.

Máis galego na vida cotiá, na familia e nas redes sociais. Por primeira vez desde que en 2013 se publicara o módulo do IGE relativo á lingua, medra lixeiramente a porcentaxe de persoas galegofalantes, entendendo por tales as que falan só o galego e máis galego ca castelán, ata chegar a sumar un 51,88% da poboación (fronte ao 50,90% da enquisa anterior, correspondente a 2013). Se a elas lles sumamos as bilingües con predominio do castelán, temos que se incrementa ata un 75,02% a porcentaxe de galegos que emprega nalgunha medida o idioma propio de Galicia na súa vida cotiá (72,9% na enquisa de 2013), o que supón preto de dous millóns de falantes. Os datos mostran, así mesmo, un pequeno incremento do bilingüismo fronte ao monolingüismo, tanto en galego (que case se mantén) como en castelán (cun descenso un pouco maior).

O galego parece mellorar tamén os seus índices de transmisión familiar, dado que crecen en máis de dous puntos e medio os pais e nais que se dirixen exclusivamente en galego aos seus fillos, ata alcanzar o 44,34% dos proxenitores. En todo caso, son maioritarios os fogares nos que se falan ambas as linguas indistintamente, en concreto un 62,9%. Paralelamente, a porcentaxe de poboación que fala galego nas xeracións máis novas increméntase un punto, tanto de 5 a 14 anos como de 15 a 29. O IGE incorpora na enquisa de 2018 un dato novo relativo ao uso do galego nas redes sociais, que alcanza a case un 48% da poboación que as emprega. Constátase unha melloría no uso do galego en internet, o comercio ou a lectura, entre outros. E se os datos de uso semellan alentadores, os de coñecemento do galego continúan a ser os mellores entre as linguas cooficiais do Estado español, con descensos na porcentaxe de cidadáns que non saben falar nada (menos do 3% da poboación) nin escribir en absoluto o galego (arredor do 13%).

As tecnoloxías. Valentín García recorda que “acabamos de chegar a un acordo con Néflix para poñer en galego 70 títulos ao ano (igual que Cataluña e o País Vasco) e investimos millóns de euros todos os anos en axudas á produción en lingua galega”.

O Proxecto Nós. A Xunta de Galicia ten elaborado o Proxecto Nós de xeración de entornos de voz mediante intelixencia artificial aplicados ás tecnoloxías da lingua. Un proxecto moi ambicioso de 15 millóns de euros que está presentado aos proxectos Next Generation. Agardamos que o Goberno Central teña a sensibilidade suficiente para dotalo de fondos e poder colocar o galego nas vangardas tecnolóxicas.

PREMIOS. O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, entregou este luns, no colexio CEIP Plurilingüe de Virxe do Camiño de Rubiá (Ourense), o premio ao traballo gañador do Concurso Exposición Letras Galegas 2022 na modalidade de Ensinanza Infantil e Primaria. García felicitou o centro gañador polo seu coidado traballo, “unha obra colectiva que implicou tanto ao profesorado como ao alumnado do centro”. “Este espírito de colaboración e de unidade, que é o espírito das Letras Galegas, permite que un centro educativo do medio rural coma este poida facer un traballo tan grande e tan interesante, que serve para difundir tamén nos restantes centros de Galicia o exemplo de Florencio Delgado Gurriarán”, apuntou o Valentín García, quen ademais fixo mención ao importante labor que realizan por toda a Comunidade os equipos de dinamización da lingua galega dos centros educativos. Xunto ao representante autonómico interviñeron a xefa territorial de Ourense, Judith Fernández Novoa; o alcalde de Rubiá, Elías Rodríguez Núñez; a directora do CEIP Plurilingüe Virxe do Camiño, Andrea Tato, e o representante da familia Gurriarán, Ricardo Gurriarán.

O traballo destacou cun harmonioso conxunto de carteis nos que son de salientar a orixinalidade, a calidade estética e artística e a idoneidade das diversas técnicas e materiais usados na súa elaboración. Os carteis van acompañados dunha guía didáctica con interesantes tarefas de gamificación e outras destinadas ao alumnado con necesidades específicas, así como orixinais vídeos de animación, na procura de difundir a vida e a obra de Florencio Delgado Gurriarán entre o alumnado máis novo. Todos estes materiais atópanse no Portal da Lingua Galega e no blog do centro, O guieiro de Florencio.

Seguidamente, Valentín García desprazouse ao IES Cosme López da Rúa (Ourense) para presentar a exposición sobre a figura homenaxeada pola RAG este 17 de maio correspondente ao resto dos centros e niveis educativos do ensino non universitario. Ao acto asistiron tamén a xefa territorial de Ourense, Judith Fernández Novoa; a directora do IES, María Rosario Alonso Casas; os autores destes materiais, Débora Álvarez Moldes e Xulio Pérez Veiga, e o representante da familia Gurriarán, Ricardo Gurriarán. Durante a xornada, o alumnado de 2º de Bacharelato do IES Cosme López recitou poemas sobre o homenaxeado e o público asistente visitou a exposición onde, ademais dos carteis das Letras Galegas, puido contemplar un lenzo coa caracterización de Gurriarán que foi realizado polo alumnado. Cada unha das exposicións vén acompañada da correspondente guía didáctica, que permite realizar un percorrido polos momentos máis significativos da biografía e pola obra e a época do autor homenaxeado no Día das Letras Galegas, así como regras, marcadores de libros e outros materiais. Todos eles están dispoñibles no Portal da Lingua Galega.

Celebración das Letras Galegas. O programa das Letras Galegas 2022 inclúe un amplo abano con máis de 150 actividades dedicadas á figura do poeta, tradutor, editor, escritor e activista Florencio Delgado Gurriarán, impulsado pola Xunta de Galicia, a Real Academia Galega e o Consello de Cultura Galega en colaboración con múltiples empresas, entidades, administracións locais. As actividades, nas que están implicadas a CRTVG, a comarca de Valdeorras ou a Deputación de Ourense irán dirixidas a renderlle tributo, dar a coñecer e poñer en valor a vida, a figura e a obra do autor de Valdeorras. Están pensadas para toda a cidadanía e desenvolveranse ao longo de todo o ano, con especial atención ao propio Día das Letras Galegas, o 17 de maio. Durante a presentación da programación o pasado mes de marzo na Cidade da Cultura, Román Rodríguez gabou a elección da RAG ao escoller a Delgado Gurriarán como homenaxeado, pois “xogou un papel esencial na divulgación da nosa lingua e a nosa cultura ao longo do século XX” ao tempo que “desenvolveu un fondo compromiso político e democrático nunha época convulsa”. “Foi un home irrepetible que dedicou a súa vida á nosa terra e ás nosas letras e que hoxe poñemos en valor con esta programación que chegará a toda Galicia”. O conselleiro tamén destacou a “ampla programación conxunta con máis de 150 iniciativas en Galicia e no exterior que, como cada ano, irán medrando nas próximas semanas e meses” e que se desenvolverán desde a Xunta de Galicia coa colaboración de “diferentes axentes culturais e institucións”.

Exposicións, lecturas públicas e concursos. A programación das Letras Galegas 2022 inclúe proxectos expositivos como Florencio Delgado Gurriarán. Bebedeira de Ensoños, promovido pola Xunta en colaboración coa editorial Galaxia, ou Compromiso na distancia, que percorrerá 10 localidades galegas entre maio e decembro. Son dúas mostras ás que se suman outras moitas como as gañadoras do Concurso-exposición Letras Galegas ou as mostras que acollerán os centros da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia. Outro dos aspectos que caracteriza cada ano a celebración desta efeméride é o seu carácter participativo. Para iso, impulsaranse accións nas que buscar a implicación de toda a sociedade, como lecturas públicas, concursos de podcast ou a tradicional Carreira das Letras.

Neste senso, haberá espectáculos tales como o teatro de obxectos Tras os vieiros de Florencio, da man da compañía Fantoches Baj; actuacións musicais, como a 40º edición do festival Festiletras, en colaboración coa Fundación Eduardo Pondal; obradoiros nas bibliotecas públicas, como Versos, cores e colaxes, impartido por María Lires; contacontos, como O garoto de Ipanema, a cargo de Caxoto, ou especiais na CRTVG que, entre outros programas, emitirá durante todo o mes de maio as micropezas Polos vieiros de Florencio.

Comarca de Valdeorras. Xa desde o punto de vista educativo, ponse en marcha “unha iniciativa innovadora en colaboración cos concellos da comarca de Valdeorras”, anunciou o conselleiro. En concreto, desenvólvense rutas educativas pola comarca para dar a coñecer os principais puntos de interese artístico, histórico, social e cultural do lugar. No eido educativo tamén se manterá o traballo dos Equipos de Dinamización da Lingua Galega dos centros de ensino, cuxos recursos máis destacados poderán consultarse no Portal da Lingua Galega.

Pola súa banda, no ámbito académico, citas habituais como o simposio organizado pola Xunta e a RAG, centrado na personalidade e na obra literaria do autor. Por último, o responsable de Cultura e Educación, resaltou o “papel fundamental que terá a programación das Letras Galegas no exterior, dado o enorme labor que desenvolveu o homenaxeado á hora de promover a lingua e cultura galega desde o exilio”, de xeito que pode considerarse “un símbolo do importantísimo papel que durante anos xogou e aínda segue xogando a colectividade galega no exterior”. Esta programación incluirá desde festivais culturais en Nova York e México ata as actividades promovidas polos Centros de Estudos Galegos repartidos polos diferentes continentes.