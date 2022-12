O grupo ‘Chévere’ presenta ‘Trinta e cinco anos de axitación cultural’

A Coruña. Unha autobiografía dialogada de Chévere é o novo froito da colaboración entre a compañía e Kalandraka, que dende hai anos vén editando algúns dos textos máis representativos deste grupo teatral. A publicación , que forma parte do #Desembarco Chévere co que a compañía celebra o seu trinta e cinco aniversario sobre os escenarios , presentarase hoxe ás 19:30 horas na libraría Berbiriana rúa Santiago, da Coruña, coa participación de Patricia de Lorenzo, Miguel de Lira e Xesús Ron do grupo Chévere, acompañados po lo actor, director teatral e dramaturgo Manuel Lourenzo.

Este volume, titulado Chévere: trinta e cinco anos de axitación cultural e incluído na Biblioteca de Teatro de Kalandraka recolle ao longo de trescentas páxinas toda a historia do grupo , que vén de recibir o XLV Premio da Crítica de Galicia na categoría de Artes Escénicas por N.E.V.E.R.M.O.R.E. O libro conta cun amplo e variado apartado gráfico con fotografías, imaxes de carteis e programas, do cumentación técnica e inclúe un epílogo escrito polo director da Mostra Internacional de Teatro (MIT) de Ribadavia e docente na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (ESAD), Roberto Pascual.

Non son moitas as compañías de teatro que chegan a cruzar tres décadas mantendo a enerxía, as ganas de facer e a complicidade dun público amplo e plural. Por iso Chévere decidiu formatear nun libro a súa memoria, que é a de moita máis xente,unha obra que repasa en forma de diálogo toda a historia de Chévere de sde a súa creación en 1987 a través das voces das persoas que formaron o seu núcleo máis estable: Miguel de Lira, Xesús Ron, Patricia de Lorenzo e Manuel Cortés.

Pódese dicir que é un libro de memorias, ou unha autobiografía, ou unha conversa río que de scribe non só o que ocorre por dentro dunha compañía de teatro, senón que tamén supón unha crónica da vida cultural, social e política dos últimos trinta e cinco anos. Ademais, ofrece un relato sobre a transformación e a deriva da cidade de Santiago de Com postela desde os anos oitenta ata a actualidade.

Comeza relatando a formación do grupo naquel tempo de efervescencia cultural, cando todo parecía máis posible, especialmente nun espazo en transformación como Compostela. Conta como xurdiu, medrou e acabou o proxecto da Sala Nasa e como as U ltranoites se converteron nun acompañamento necesario para Chévere ata a actualidade. Analiza os atrancos, as dúbidas, os fracasos e os éxitos desta recente etapa, todo salpicado co humor retranqueiro e coa perspectiva crítica que caracteriza o grupo.