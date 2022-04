O ICC Week da o pistoletazo de saída ao grande con Hombres G

Ourense. O concerto de Hombres G terá lugar este sábado, ás 21.00 horas no pavillón Paco Paz. A este recindo acudiu o venres o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar. “Será o prato forte desta nova edición da Ourense ICC Week no plano musical. Hombres G, con 40 anos de traxectoria, veñen de encher en América, e en algúns escenarios, como o de Monterrey, con 80.000 persoas”, sinalou.

Para Baltar esta banda musical é “sen dúbida un dos mitos da música en España e estarán aquí, en Ourense, nun momento no que todo anima a que se encha o pavillón dos Deportes Paco Paz”. Porque, segundo sinalou o presidente do goberno provincial, este concerto culmina un “día ideal”, no que “ademais, arredor de Hombres G haberá tamén mañá unha mesa redonda -Marcos Valcárcel, 12.30 horas- que desvelarán segredos do grupo”. Manuel Baltar remarca que “esta gran Ourense ICC Week comeza ao grande. Ourense, en maiúsculas, volve unir a música con esta provincia que tanta cultura ten que demostrar e, neste caso, aplaudir a unhas iconas do pop nacional”. ECG