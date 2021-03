O ILG analizará como interactúa a xente xove nas novas redes sociais

Santiago. O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, e o reitor da Universidade de Santiago (USC), Antonio López, renovaron onte a colaboración de ambas institucións no eido da investigación lingüística coa sinatura dun convenio que impulsará as accións do Instituto da Lingua Galega (ILG) nas redes sociais, a mocidade e a familia, entre outras.

Trátase dun convenio de catro anos, fronte aos de dous anos asinados ata o momento, co que se dá maior estabilidade á colaboración cos equipos de investigación da USC, e avanzar nos estudos científicos sobre o galego.

A Xunta sufragará o 58% do investimento para tres liñas de investigación nas que o ILG está a traballar, mentres a USC destinará o importe restante. En concreto, este convenio permitirá pescudar no coñecemento do uso do galego da xente nova, con estudos que analizarán como interactúan en galego nas redes sociais e nas plataformas de comunicación de texto e voz, nomeadamente a través de plataformas dixitais como Whatsapp e Telegram ou similares. Estudarase tanto a utilización de recursos lingüísticos como os non lingüísticos como iconas, emoticonas, gifts e outros moitos materiais gráficos.

Ademais, tamén se estudarán os procesos de mantemento, transmisión e cambio de lingua nas familias galega e avanzarase nos estudos que se están a realizar no ILG sobre competencia escrita en lingua galega do estudantado de 2º de Bacharelato.

Deste xeito, tamén se seguirá traballando no Atlas Lingüístico Galego, ferramenta que permite coñecer e actualizar a realidade lingüística desde o punto de vista gramatical e léxico e por zonas, e continuarase a investigar no patrimonio literario na historia e poranse en marcha, entre outros, proxectos e investigacións interdisciplinares sobre a lingua, o notariado e outros ámbitos da escrita da Galicia medieval. REDACCIÓN