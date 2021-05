O imprescindíbel coidado do medio ambiente dende a terra de xeo

Ocupámonos dunha das novidades da Editorial Galaxia, Akna, os mariñeiros da terra de xeo, obra narrativa escrita por Peio López-Iturri, ilustrada por Irati Merino Petralanda e traducida ao galego por Sandra Torrón Varela. Un álbum no que se ofrece unha boa proposta literaria para a sensibilización medioambiental. Nel amósanse as vivencias de Akna, unha nena inuit que leva o lectorado polo modo de vida da súa comunidade e polo respecto que os seus membros profesan pola contorna propia.

Akna disponse a saír cazar unha balea coa súa familia e, facendo gala da súa curiosidade, non dubida en preguntar sobre a inquedanza que lle rolda a cabeza. Por que só cazan unha única balea ao ano cando hai moreas delas? A resposta que lle brinda seu pai é moi sinxela, dille que para alimentarse tan só precisan dunha. No momento en que saen á caza da balea, atópanse cunhas temibles bestas arrepiantes, bestas que son o reflexo da devastadora caza indiscriminada de baleas por parte dos forasteiros que non comparten os mesmos valores que a comunidade inuit. Axiña, Akna, acompañada dos seus amigos, presenciará como a Nai Terra lles dará o seu merecido ás bestas arrepiantes que a maltrataron e como recompensará a aqueles que si coidaron dela.

Tanto a historia narrada neste álbum como as detalladas ilustracións en escollidos tons fríos achegan de inmediato o lectorado ao día a día nesta comunidade: a súa alimentación, a súa vivenda, o seu lecer... E, sobre todo, mostran o amor polo medio ambiente e o respecto pola biodiversidade. Akna, os mariñeiros da terra do xeo exerce un imprescindible labor de concienciación medioambiental para que, partindo dun coñecemento do medio, a nenez alicerce as bases para acadar un compromiso emocional e poida actuar logo con comportamentos consecuentes e implicados con ese bo fin.

