O Irixo e San Amaro organizan o primeiro Festival Céltico

SETEMBRO. O Irixo e San Amaro organizan nos dous próximos fines de semana de setembro, co apoio da Deputación de Ourense, a primeira edición do seu Festival Céltico, que contará cos concertos de referentes da música galega como Treixadura ou Milladoiro. “Unha iniciativa froito da cooperación entre ambos municipios”, sinalou onte o presidente do goberno provincial na presentación, na que estivo acompañado polos alcaldes de O Irixo, Manuel Cerdeira, e de San Amaro, Fernando Redondo. Manuel Baltar destacou a celebración dun “evento cultural e musical que vai máis alá, reivindicando as nosas raíces comúns cun proxecto que xunta o mellor que pode ter un pobo, a defensa da nosa cultura e a defensa da nosa lingua e a nosa música”. ECG