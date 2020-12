O Liceo Recreo Ourensano acolle hoxe a presentación do volume ‘EnsambleIsaac’

Santiago. O Liceo Recreo Ourensano acollerá esta tarde, a partir das 19.30 horas, a presentación do volume EnsambleIsaac, obra de Paco Díaz editada por Andavira.

No acto, organizado pola editorial, coa colaboración do presidente da Agrupación de Librarías de Ouense, José Manuel García Mosquera, e a presidenta da Federación de Librarías de Galicia, Pilar Rodríguez Álvarez, intervirá o propio autor, creador do proxecto Xénese, quen fará mención a Alfredo Conde con Unha sembranza de Isaac Díaz Pardo, e a Xosé Luis Méndez Ferrín, con 1968.

Tras el Agustín Vázquez Ferreiro falará sobre Hai que aproveitar os poucos oleiros tradicionais que quedan, e a actriz, contacontos, fotógrafa e directora do Festival Internacional de Narración Oral Atlántica Soledad Felloza recitará poemas de Luz Pozo Garza do Limiar do libro.

Así mesmo, dirixirase ao público asistente a directora de Andavira Editora, Lucila Ventoso, nun acto que será conducido polo compositor Juan Durán e autor do arranxo musical da Ensamble negra sombra-lela, obra que interpretarán Gabriel Alonso, Eriko Ishimoto e Alejandra Díaz, barítono, piano e violonchelo.

Respecto ao contido do libro, o mesmo recolle toda a instalación artística en honor a Isaac Díaz Pardo exposta, de xeito permanente, no Museo Memorial do Castelo de Santa Cruz (Oleiros). Ademais, o número cero móstrase no devandito centro museístico, e que o libro está no memorial en homenaxe ao intelectual e o memorial está no libro.

Nel ensámblanse oleiros e oleiras, ceramistas, poetas, escritoras e escritores, cronistas, músicos, pintores e pintoras, fotógrafas e fotógrafos en catro grandes espazos: A terra, A palabra, A cor e O son.

O volume ábrese cun limiar, da poeta Luz Pozo Garza, e unha introdución de Paco Díaz, que explica a xénese de todo o proxecto; e péchase cun epílogo musical -e a partitura- onde o compositor Juan Durán logra un fermoso ensamble entre Negra Sombra e Lela, de Rosalía de Castro e Castelao.

O autor é tamén o creador da instalación e da escultura, e no volume que agora ve a luz todos os participantes renden unha homenaxe á figura de Isaac Díaz Pardo coincidindo co centenario do seu nacemento.

EnsembleIsaac é unha obra artística en si mesma, un libro de prestixio coidadosamente editado, impreso e encadernado á man no obradoiro de Tórculo Comunicación Gráfica, S. A. Andavira Editora, S.L.

Os exemplares da primera edición están xa nas principais librerías, e véñense celebrando en diversas localidades presentacións públicas da obra, que se convirten en sentidos actos de recoñecemento ao intelectual galerista.

EnsembleIsaac é o libro, a escultura, a instalación, o memorial, a mensaxe e a homenaxe.