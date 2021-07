O neofalantismo do galego, eido dunha investigación dixital

O Consello da Xunta da hoxe o visto e prace a dúas iniciativas que suporán afondar na investigación e divulgación do uso da lingua galega.

Por unha banda, a Xunta e a Universidade de Santiago de Compostela (USC) colaborarán nun proxecto que usará as tecnoloxías para avanzar no estudo do neofalantismo. En concreto, analizarán como está a ser o proceso de incorporación de uso do galego por parte das persoas que tiveron o castelán como primeira lingua. Por outro lado, o Consello da Xunta tamén deu luz verde a un convenio para impulsar a docencia, investigación e promoción da lingua e cultura galegas na Universidade de Granada, no marco dos convenios periódicos da Xunta con distintas universidades españolas e estranxeiras para promover o estudo do galego.

En virtude ao convenio autorizado coa Universidade de Santiago , o Goberno autonómico financiará o 60% do proxecto do Grupo de Investigación Novos Medios da USC sobre neofalantismo.

A proposta consiste no deseño dun sitio web e social para implicar a distintos colectivos que optaron por incorporar a lingua galega nas súas interaccións cotiás.

Incluirase a posta en marcha dunha ferramenta tecnolóxica interactiva que funcionará a xeito de rede social entre a comunidade neofalante e favorecerá crear comunidades virtuais de todo o mundo que empreguen o galego.

A web servirá tamén como fío de contacto entre distintos sectores que empregan a lingua galega para facer negocio, polo que se creará unha área empresarial específica na web destinada a conectar a responsables de empresas ou persoas interesadas en crear negocios e a servir de enlace entre estes, en distintos países, a través da lingua galega. O proxecto será desenvolvido desde este ano e ata 2023 por parte da USC.



ACORDO TAMÉN COA UNIVERSIDADE DE GRANADA Por outro lado, o Consello da Xunta deu tamén luz verde á sinatura dun convenio coa Universidade de Granada para a docencia, a investigación e a promoción da lingua e a literatura galegas, dando así continuidade á relación de colaboración que manteñen desde o ano 1998.

O acordo, por 12.000 euros, terá unha vixencia ata 2024 e suporá reforzar a ensinanza do galego na Facultade de Filosofía e Letras desta Universidade, coa organización de cursos, conferencias, seminarios, congresos...

A autorización destes convenios completa o traballo da Xunta de Galicia na súa liña para promocionar a lingua galega en distintas partes do mundo e en todos os ámbitos sociais. Trátase dunha estratexia que permite que na actualidade o galego sexa obxecto de estudo en 36 universidades nacionais e internacionais. Estes acordos supoñen impulsar novas pontes dixitais cara as xeracións máis novas mesmo na fala como na escrita do galego.