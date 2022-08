O Noroeste Estrella Galicia pecha con máis de 187.000 persoas a súa XXXV edición

O Festival Noroeste Estrella Galicia pechou unha XXXV edición de impacto. A programación do festival contou desde o mércores 10 de agosto ata este domingo con 51 concertos que encheron durante cinco días de estilos musicais diversos ata dez enclaves diferentes repartidos pola cidade da Coruña. Unha edición histórica, pola que pasaron en total máis de 187.000 persoas.

Na súa última xornada, o público asistente, máis de 9.000 persoas, puido desfrutar das actuacións de artistas como Miguel Costas, que foi todo un éxito enriba do escenario do Campo da Leña, no que tamén actuou Biznaga, que gozaron dunha gran acollida neste recinto.

O público da Praza Azcárraga, puido asistir ás actuacións de Viruxe e El Combo Batanga, que sacudiu ao público cos seus ritmos latinos. Ademais, a música en movemento non faltou xunto a Brassica Rapa no seu animado “pasacalles”.

Nesta quinta e última xornada do festival, Cormelana Sellier acolleu a Teresa Ferreiro e á súa paixón pola investigación musical e polos rituais sociais en torno á música e a danza. O artista Israel Fernández deu finalmente o seu concerto no escenario de Santa Margarida, debido ao interés que levantou entre o público a presenza deste artista no cartel desta edición, que colgara o cartel de entradas esgotadas no Castelo de San Antón. Por último, outra das citas máis particulares foi a de nara is neus + Sasha Smirnova na Fundación Luis Seoane, que presentaban o seu traballo Don’t You Recall.

Con estas actuacións déronse por terminadas as xornadas musicais do Festival Noroeste Estrella Galicia neste 2022, polo que este ano pasaron artistas como Tanxugueiras, Zahara, Baiuca ou UB40, que sumados ao resto de bandas deron como resultado un cartel excelente para esta XXXV edición.

Co seu peche tamén despediuse ao Mercado de Discos do Noroeste, que abriu as súas portas o pasado venres con grande éxito de convocatoria. Máis de mil persoas pasaron na súa inauguración polo Mercado de San Agustín, que contou nas súas instalacións con máis de 35.000 referencias musicais en diferentes formatos e estilos a disposición do público. Este proxecto naceu co propósito de establecer no emblemático recinto do Mercado Municipal de San Agustín da Coruña un encontro de interés musical onde reunir a coleccionistas, expositores, selos e distribuidoras de soportes fonográficos (vinilos, CD...) con acceso libre para todos os públicos durante os días 12, 13 e 14.

Desde o comezo desta edición, púidose desfrutar do regreso ao Festival Noroeste Estrella Galicia do Mercado da Colleita, que estivo situado no Campo da Leña durante os cinco días de certame, e que contou coa presenza de distintos produtores que participan no proxecto, así como con actividades de degustación e divulgación.

O Mercado da Colleita é unha iniciativa de impacto social de Corporación Hijos de Rivera, cuxo propósito é a transformación do rural nun medio máis próspero, sostible e saudable que xera benestar. Todo iso, a través da investigación, a concienciación e a divulgación de iniciativas inspiradoras que están a transformar o rural.

Ademais, Estrella Galicia e WE Sustainability traballaron conxuntamente en concienciación medioambiental a través de diferentes accións como a cuantificación, separación e limpeza de residuos co obxectivo e reto de reducir a pegada de carbono e transformalos para que teñan unha segunda vida como mobiliario para eventos. Para isto, puxeron a disposición do festival un equipo de concienciación para darlle trazabilidade aos puntos de separación e recollida de residuos.