O observatorio de Trevinca, pulo ao primeiro destino Starlight galego

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou que as novas instalacións do Observatorio Astronómico Trevinca -froito da colaboración da Xunta, a Deputación de Ourense e o Concello da Veiga- serán “un revulsivo para a comarca, fomentando o turismo e a promoción dos recursos naturais e científicos”. “A Veiga ten o ceo”, proclamou.

Durante a súa visita ao centro, Feijóo subliñou que esta apertura “dá un impulso á distinción outorgada ao municipio”, que en 2015 foi designado o primeiro Destino Turístico Starlight de Galicia, após acreditar tanto a calidade dos seus ceos, como a existencia de equipamentos turísticos e medios para divulgar a astronomía.

Respecto diso, Feijóo, que remarcou que “todo Ourense e todo o rural” quixo “celebrar” os “soños” como este, precisou que o observatorio conta con dúas cúpulas, telescopio solar e simulador de voo, cun planetario e cunha zona de exposición.

Ademais, na súa intervención, o mandatario galego destacou que é o rural o ámbito no que “de máis tradición de saír aos camiños” e fixouse tamén no “sexto sentido especialmente adestrado” para “saber o que ocorre no tempo”, informa Europa Press.

“Estamos no lugar adecuado, estamos no ceo e nos camiños que nos traen á Veiga. A Veiga ten o ceo porque é o lugar onde mellor se ve en Galicia e é referente para a astronomía. E ten os camiños, porque é extenso, con multitude de camiños e onde hoxe puxemos o Camiño dá Innovación, porque é o presente e sen a innovación non podemos dar pasos ao futuro”, remarcou o mandatario galego.

TRÁILER DA INNOVACIÓN. De feito, con motivo do seu desprazamento a este municipio, o presidente da Xunta tamén visitou o tráiler Camiño dá Innovación, lugar no que aproveitou para subliñar a “innovación como alicerce crave para a transformación da economía, gañar en competitividade e sumar valor engadido”.

“Estamos a falar da dixitalización das pemes, fomentar un modelo enerxético sustentable, impulsar a economía circular e potenciar a internacionalización”, sostivo, para lembrar, a continuación, que o Goberno galego está “a traballar xa na nova estratexia RIS-3”, para abordar a Galicia 2030 do coñecemento.

Feijóo incidiu en que, precisamente, con este obxectivo púxose en marcha esta iniciativa que, desde principios de novembro, “está a percorrer a comunidade co fin de que as pemes e os autónomos coñezan de primeira man as vantaxes da innovación nas súas iniciativas para reforzar a súa competitividade e crecer”.

O mandatario galego destacou que os emprendedores poderán recibir asesoramento personalizado por parte do persoal da Axencia Galega de Innovación (GAIN), analizar as oportunidades de negocio e elaborar unha folla de ruta encamiñada a conseguir resultados tanxibles e recibir cadernos de innovación e un curso en liña sobre aspectos básicos.