O OUR Fest Xacobeo 2022, con Primal Scream, Belle & Sebastian e Metronomy

Expourense acollerá o sábado 17 de setembro o OUR Fest Xacobeo 2022, cun cartel que estará encabezado por Primal Scream, Belle & Sebastian e Metronomy, tres bandas internacionais de primeiro nivel e que acompañarán a The Big Moon e Julián Maeso Big Band, dentro da primeira edición dun festival promovido pola Xunta de Galicia, e que está enmarcado nos actos incluidos no Xacobeo 21-22 e na iniciativa concertosdoxacobeo.gal.

Na presentación, que tivo lugar este martes no recinto de Expourense da cidade das Burgas, participou o vicepresidente primeiro da Deputación Provincial, Rosendo Fernández, xa que o organismo ourensán colabora na organización da primeira edición deste certame.

Un acto no que estivo acompañado, entre outros, polo delegado da Xunta de Galicia, Gabriel Alén; e por Jorge R. Mantiñán e David Jiménez-Zumalacárregui, director e promotor do festival, respectivamente.

Durante a súa intervención, Rosendo Fernández salientou “a importancia de que Ourense entre a formar parte da proxección internacional do Xacobeo 21-22, cunha cita musical de primeiro nivel”, segundo explicou.

“Bandas internacionais como as que presentamos hoxe, danos unha nova dimensión que promove diferentes músicas e nos achega público tamén de fóra de España“, segundo celebrou o delegado da Xunta de Galicia, Gabriel Alén, pola súa parte.

“A idea foi atraer a bandas cabezas de cartel doutros festivais como é o caso de Primal Scream ou Belle & Sebastian, pero tamén a futuras promesas como The Big Moon”, resaltaron así mesmo Jorge R Mantiñán e David Jiménez-Zumalacárregui.

Neste sentido, e segundo insistiron os organizadores, OUR Fest converterá a Ourense no epicentro da música cun cartel que aúna a bandas consolidadas a nivel internacional, como Primal Scream, Belle & Sebastian, Metronomy ou The Big Moon; con propostas punteiras a nivel nacional, como a de Julián Maeso Big Band, que ofrecerá un concerto especial en formato big band.

Os asistentes ao certame poderán gozar durante unha xornada moi completa dun total de cinco concertos que se prolongarán ata a noite, e no recinto dispoñerán ademais de barras e zona gastro con diferentes e variadas ofertas de restauración.

Esta primeira edición de OUR Fest Xacobeo 2022 está enmarcada dentro da iniciativa de concertosdoxacobeo.gal, unha proposta que oferta música en directo con máis de cen eventos por toda a comunidade autónoma, que se desenvolven entre os meses de maio e novembro deste exercicio, e na que participan máis de 350 bandas e artistas, tanto nacionais como internacionais.

Os interesados en desfrutar deste evento musical teñen as entradas xa á venda a través de www.ataquilla.com cun prezo especial de lanzamento de trinta euros máis gastos de xestión ata esgotar a cota prevista. Máis adiante, pasarán a custar corenta euros máis gastos de xestión.

Primal Scream, o aclamado grupo escocés de rock con máis de catro décadas de traxectoria, atópase de xira polo trinta aniversario do seu icónico álbum Screamadelic, que marcou toda unha época.

Trala súa publicación, en 1991, converteuse nun dos traballos máis emblemáticos dos noventa; un disco hedonista, que axuntaba distintos estilos, bailable e que ía reflectir o espírito daqueles anos.

Actualmente o grupo está formado Bobby Gillespie, Andrew Innes, Martin Duffy, Simone Butler e Darrin Mooney, e xuntos presentarán un show no que ademais de repasar Screamadelica de forma completa, tocarán cancións clásicas doutros discos da súa extensa traxectoria.

De Belle & Sebastian, dise que naceu na universidade, de maneira amateur, co desexo de aprender a tocar e escribir cancións, divertirse uns anos, gravar uns álbums, e desaparecer. Por sorte, desde entón pasaron 25 anos e este septeto escocés tan querido en España país acaba de publicar o seu undécimo álbum A bit of previous.

Metronomy, unha das bandas máis importantes na escena do pop electrónico liderado por Joe Mount, ofrecerá ao público os temas de Small world, o último traballo da banda, ao que lle deron forma en plena pandemia e que conta con tinguiduras máis persoais que os traballos anteriores. Óscar Cash, Anna Prior, Olugbenga Adelekan e Michael Lovett interpretarán xunto a Mount temas do último disco, e os grandes hits do amplo catálogo da banda.

Pasaron ao redor de dous anos desde a última vez que The Big Moon mostrou o seu lado máis magnético e portentoso co lanzamento de Walking like we do, o álbum que a situaba na liga das novas bandas que conquistarían o mundo. O cuarteto londiniense publicará o seu terceiro álbum, Here Is everything, do que xa se pode escoitar o primeiro sinxelo, Wide eyes, este mesmo ano.

Julián Maeso presentarase en formato big band, rodeado de grandes músicos galegos.