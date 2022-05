O Ourense Film Festival abre a convocatoria para recibir obras na súa XXVII edición

Santiago. O Festival Internacional de Cine de Ourense (OUFF) conta xa co prazo de inscrición de obras aberto para a súa XXVII edición, que se celebrará entre os próximos 23 de setembro e 1 de outubro. As persoas interesadas poden inscribir xa as súas obras -curtametraxes ou longametraxes- ata o 15 de xullo.

No caso das longametraxes, poderán ser de ficción, animación ou documentais producidas nos anos 2021 ou 2022 que non se exhibisen comercialmente, e terán que inscribirse a través das plataformas Festhome e Movibeta ou escribindo a ouff@depourense.es. Nesta categoría outorgaranse cinco galardóns: a Calpurnia á mellor película (12.000 €); o Premio Carlos Velo á mellor dirección (4.000 €); o Especial do Xurado (3.000 €); o Premio ao mellor guión (3.000 €); o da mellor interpretación (3.000 €), e o Premio do Público (3.000 €).

Ademais tamén existirán galardóns paralelos formados por comisións específicas para esta tarefa como o Premio Xacobeo (12.000 €), que será outorgado por unha comisión formada por membros da organización do OUFF e a Xunta de Galicia á mellor obra con produción ou coprodución galega de todo o festival; o Premio Especial Eduardo Barreiros (3.000 €), que a organización lle outorgará á mellor ópera prima do cinema español estreada entre setembro de 2021 e setembro de 2022, e o CIMA, concedido pola Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) á mellor directora da sección oficial.

O OUFF ten entre os seus obxectivos estimular a curtametraxe en Galicia, polo que opta ao seu propio concurso, con xénero e temática libre. A inscrición será a través da plataforma Festhome e entregaranse os premios á mellor curtametraxe de ficción, mellor curtametraxe documental, do público e dous premios AISGE, a mellor actor e actriz. ecg