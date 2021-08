O polbo, gran protagonista hoxe da nova entrega do espazo ‘Eu quero...’

Santiago. Televisión de Galicia emite este mércores á noite unha nova edición do divertido e trouleiro Eu quero..., un espazo que pon en marcha unha fábrica de soños e ilusións para toda a audiencia. Nesta ocasión, o polbo, o rei da maior festa do Carballiño, será o protagonista desta entrega de Eu quero polbo. E para iso, o espazo fará un percorrido polos mellores produtos e polas festas máis salientables destas datas.

Eu quero polbo é un programa especial dedicado a un dos sinais de identidade dos galegos, a través dunha intensa viaxe cargada de sabor a festa e romaría de toda a vida.

As reporteiras do programa Adela Bértolo, María Rial, Fátima Mella e Javier Carnota serán as encargadas de facer un percorrido polbeiro ben saboroso.

Para comezar estarán no Carballiño. Alí celebran a 59 edición da súa prestixiosa Festa do Polbo, declarada de Interese Turístico Nacional. Nestes días a vila ourensá énchese de polbeiras, racións de polbo á feira e moita música tradicional.

Para afondar na historia do polbo desta zona as reporteiras irán ao mosteiro de Oseira, no concello de Cea. E na veciña parroquia de Arcos, de novo no concello do Carballiño, descubrirán todos os segredos das polbeiras deste mítico lugar.

As cámaras do programa deste mércores á noite tamén estarán nalgúns deses santuarios do polbo que hai espallados por toda Galicia. Así, as reporteiras terán a oportunidade de probar o delicioso polbo á illa, que fan na illa de Arousa; aprenderán a preparar o polbo á feira en Pontevedra como manda a tradición, e tamén participarán na elaboración dun arroz con polbo no concello de Santiago.

Eu quero polbo acompañará un grupo de mariñeiros de Porto do Son nunha xornada de traballo. O percorrido do espazo tamén levará ás reporteiras a gozar dun día de feira no concello de Chantada. Tamén haberá tempo para elaborar a clásica receita do polbo á mugardesa e saborear unhas fabas con polbo, un coulant de polbo e ata unha riquísima pizza feita con queixo de Arzúa e polbo da illa de Ons.

E para acompañar toda esta troula polbeira coa mellor música, Eu quero polbo ofrecerá a actuación da agrupación folclórica Ximiela de Louro, do concello de Muros.

