O Pontevedrés Alberto Barco Ogando Mellor Colección Miscelánea na pasarela Despunte da EASD Mestre Mateo

O pontevedrés Alberto Barco Ogando gañou o premio á Mellor Colección Miscelánea na pasarela Despunte da EASD Mestre Mateo por “?”. Un traballo no que destaca a inspiración Bauhaus e as referencias á xastrería tradicional, con colaboracións con artesáns galegos.

Ao respecto, da colección o propio alumno da EASD Mestre Mateo dí <<Inspireime nas fins de semana da miña infancia, coa miña familia en xeral e o meu pai en particular. As primeiras palabras nas que penso son na felicidade, na miña nenez e no agarimo. Traballando máis profundamente acerca desta época cheguei ao momento óptimo de investigación, o golf, deporte que os meus pais e eu gozabamos enormemente. O proxecto comezou a desenvolverse e cheguei ás raíces deste deporte, a Escocia. País cheo de cultura téxtil, como a lá, ou o tartán e por suposto tamén con gran cultura deportiva. Escocia, país do Reino Unido, cun clima bastante frío e escuro, e normalmente cheo de humidade, foron os puntos decisivos para determinar a colección na tempada de Inverno e axudar á elección de tecidos e de cores. Trabállase con produtos británicos como o tartán escocés, tecidos encerados e o punto, o cal está creado a man en colaboración cunha artesá galega que me axudou a aplicar en certas zonas das miñas prendas algunhas pezas de punto. Tamén colaborei con Lorenzo Store para encerar a man a vista do abrigo. Unha bordadora santiaguesa aplicoume o nome da colección no guardapolvos. Certos tecidos foron estampados nunha sublimadora da escola para así conseguir cores únicas nos tecidos>>.