O pop de Efecto Pasillo e o fado da cantante María Do Ceo, en ‘Bamboleo’

Santiago. Bamboleo, o espazo de entretemento dos sábados pola noite na Televisión de Galicia (TVG), contará nesta ocasión cos ritmos do grupo canario Efecto Pasillo, o fado da cantante María Do Ceo e a música máis festiva da Orquestra Olympus.

Universo é o título do novo single da banda canaria Efecto Pasillo: un adianto do novo disco do grupo, que constitúe un canto de celebración á vida e á divulgación científica. Despois de celebrar dez anos de carreira musical cunha recompilación de éxitos e colaboracións con diversos artistas do panorama musical español, Efecto Pasillo xa está preparando un novo traballo para o ano que vén. Esta noite, os canarios interpretarán outros temas ben coñecidos como Pan y Mantequilla e Cuando me siento ben coa alegría e a positividade que os caracteriza.

Estará tamén en Bamboleo a artista María do Ceo, que acaba de publicar o seu¡ último traballo: Vai de roda, un disco en homenaxe á famosa fadista portuguesa Amália Rodrigues.

A Orquestra Olympus traerá unha mostra do seu espectáculo Red Tour. O tempo de baile do Dirtidansi estará protagonizado pola parella formada por Barito e Lisa, dous mozos que chegan desde a costa mediterránea para amosar o seu dominio dos ritmos urbanos e latinos.

No Agora ou Nunca, Adriana Grille e David Castro cantarán os éxitos Daría de La 5ª Estación e Imposible de Luis Fonsi. Despois no karaoke de A Jrileira mediranse o Club de Fútbol Mandiá de Ferrol e o Barro CF.

Mentres Claudio Pan e Tamara Pérez poñen a proba os convidados cos seus xogos, Isi contará as súas vivencias persoais máis divertidas. E para seguir divertíndose: a proba máis picante e sexy do Bamboleo, A ITV do Amor, outra das seccións que axuda a facer deste programa un dos de maior sona na TVG. ECG

tendencias@elcorreogallego.es

www

elcorreogallego.es