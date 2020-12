O populismo retratado por universitarios galegos: quen é populista e quen non?

2. No, todo tiene su lado bueno y malo. El populismo en este caso tendrá sus cosas buenas pero normalmente los usuarios se quedan con lo superficial y banal sin ir más allá, quedándose con una opinión y visión que no tiene porqué ser la suya, sino una influenciada. Sin ir más allá, si suele ser algo malo porque cada uno se forma lo que otra persona quiere que pienses, si desarrollas tú tu propio punto de vista no.

2. No necesariamente es malo, por definición no lo es desde luego. Lo que pasa es que se utiliza mucho para hacer campaña y comprar la atención e interés del pueblo, muchas veces ni se pretende hacer lo que se dice. Otras muchas son incluso falacias lo que se predica creo. Creo que todos los partidos políticos caen en mayor o menor medida en el populismo, especialmente cuando se hace campaña.

A continuación, mostrarei as respostas dadas por un grupo de estudiantes a algunhas preguntas sobre este tema, deste xeito saberemos qué concepción ten do populismo a poboación moza universitaria, sendo as preguntas:

● Simplificar o discurso e, en moitas ocasións reducilo a unha dicotomía entre dous factores aparentemente opostos (explicado xa na definición de Mudde e Rovira); xeralmente estes partidos expresan que a sociedade está dividida entre o “pobo” e a “élite corrupta”, e que quenes gobernen deben facer política expresando a vontade xeral do pobo , sin embargo, ao existir o populismo dentro tanto de partidos de esquerdas como de dereitas, as definicións e significados do pobo e a élite varían segundo a idoloxía á que acompañe o populismo .

O populismo, segundo a Real Academia Española (RAE), é unha tendencia política que pretende atraer ás clases populares . Cas Mudde e Cristóbal Rovira, escritores de “Populism. A Very Short Introduction” (Oxford University Press, 2017) o definen como unha ideoloxía delgada (non é unha cosmovisión, si non que acompaña sempre a unha ideoloxía grosa ou hóspede), que considera a sociedade dividida básicamente en dous campos homoxéneos e antagónicos, o “pobo puro” fronte a “élite corrupta”, e que sostén que a política debe ser a expresión da vontade xeral do pobo.

Neste traballo compararemos unha das definicións máis completas a nivel académico do populismo co significado que ten para estudantes de distintas carreiras, centrándonos sobre todo nos de Ciencias Políticas da USC.

O uso dado a este termo no discurso político é xeralmente pexorativo, emprégase como acusación duns políticos a outros referíndose a que so falan para “engatusar” á poboación. Por isto mesmo imos comprobar se a idea que teñen as nosas estudantes está distorsionada por mor deste discurso, ou se, polo contrario, se achegan máis ó significado real do concepto.

O termo “ populismo ” emprégase moitas veces de forma incorrecta, tanto por figuras públicas como en medios de comunicación, co cal o máis común é que a poboación teña unha idea distorsionada do concepto e o empregue tamén de forma incorrecta.

3. O populismo paréceme algo que está presente en toda a política, en maior ou menor medida e en diferentes formas. Aínda que Trump e Maduro me parezan populistas os dous, distan bastante un do outro no ámbito político.

2. Non sempre, pero sí a maioría de veces xa que moitas veces se usan falsidades para convencer a cidadanía ou incluso discursos de odio. Cando se convirte nunha loita honrada e sen discriminacións a colectivos que chama a atención a moitas persoas baixo o meu punto de vista xa non falaríamos de populismo.

1. O populismo inicialmente entendíase como a defensa dos intereses do pobo. Pero dende fai unos anos se lle atribúe un significado mais peyorativo, empregándose como insulto para insinuar que unha persoa ou grupo so intenta gañar mais votos ou seguidores, pero sen intención de levar a cabo o que promete.

2. Non, usar un discurso que alente e chegue a maior público pode resultar efectivo e beneficioso con boas intencións, o problema reside precisamente en que a intención soe ser manipulatoria máis que polo interese do ben maior.

2. Non, porque temos que entender que o populismo por si mesmo non é unha ideoloxía, senón un plantexamento compatible con calquera ideoloxía. A utilización da metodoloxía populista é apropiada para a venda dalgúns produtos políticos, pero en caso de chegar ao poder debería deixar paso a xestión.

1. Entendo o populismo como un plantexamento de confrontación social, que busca posicionar, con hostilidade, as masas populares fronte a unha elite ou grupo dominante. A isto súmase un estilo de comunicación política que xoga moito coa vertente emocional do electorado, buscando satisfacer as súas esperanzas no caso de lograr poder suficiente. Tamén existe unha impaciencia que non se corresponde cos tempos políticos, con respostas instantáneas ante os problemas e flexibidade nas súas lecturas.

3. Por orden: considero como populistas a Nicolás Maduro, Donald Trump e Santiago Abascal. Penso que Pablo Iglesias o foi no pasado pero non actualmente e Boris Johnson o mesmo pero en menor medida.

2. Non é bo nin malo, é unha estratexia que en determinados escenarios funciona moi ben o que provoca a criminalización por parte do bando “perdedor”.

1. O populismo é unha ideoloxía débil que se caracteriza por identificar dous bandos na sociedade (pobo puro vs élites corruptas) e enfréntaos entre sí. O “populismo de dereitas” suele nutrirse do ultranacionalismo para crear o seu relato, mentras que o de esquerdas suele achegarse ao socialismo.

3. Considerados populistas: Donald Trump, Nicolás Maduro, Boris Johnson, Santiago Abascal e tamén Pablo Iglesias cando non formaba parte do goberno.

2. Penso que o populismo se trata dun movemento que xurde ao marxe do establishment e polo tanto ten a capacidade de implicar a un gran número de persoas que se atopan alexadas do eido político. Pese a isto, o fenómeno populista, moito máis na era das fake news, atopase acompañado dun falseamento consciente da realidade o que impide o desenvolvemento dunha democracia e, moito máis dunha conciencia crítica.

1. A lixeira diría que o populismo é unha ferramenta política caracterizada por tratar de aglutinar a diversidade de actores políticos nun só suxeito, centrando o seu descurso no descontento no que a exaltación dunha persoa cun papel de líder-salvador-redentor é fundamental.

3. Por orde considero populistas a Nicolás Maduro, Donald Trump, Santiago Abascal, Boris Johnson e Gabriel Rufián. Pablo Iglesias no pasado si, pero non na actualidade.

2. No relativo ao plano institucional considero que si, xa que nas democracias liberais, as institucións son froito dun consenso, e a existencia de partidos e líderes populistas pode socavar as mesmas; pero por outra parte, considero que o populismo tamén ten unha vertente positiva á hora de levar certos temas importantes para a cidadanía á axenda que doutra maneira non terían cabida.

1. Unha forma de construción da política que asume que a política e o discurso non son realidades dadas, senón que teñen que ser construidas. É dicir, a realidade non precede á política e a política é un mero espello dela, para o populismo, a realidade é produto do discurso político, que ten capacidade para darlle forma e cambiala. O populismo trata de converter a sectores percibidos por eles mesmos como marxinados da política, como suxeitos centrais da acción política, e tratar de agregar o maior número de actores, pero non como unha mera suma, senón construindo suxeito do cambio político no que estes sectores podan verse reflectidos para lograr un horizonte común.

2. Non ten que ser necesariamente malo, aínda que como todo, ten os seus pros e contras. O que si que penso é que na sociedade actual é inevitable.

3. Non teño a verdade absoluta e non estou moi seguro, mais penso que os que poderían ser susceptibles do apelativo populista desa lista, serían Santiago Abascal, Donald Trump, Nicolás Maduro, e quizá, o primeiro Pablo Iglesias, antes de estar no goberno.

Non populistas: Boris Johnson, Pablo Casado, Pedro Sánchez, Gabriel Rufián, Mariano Rajoy e Alberto Núñez Feijoo.

Laura Arias Fernández, graduada en Ciencias Políticas e da Administración