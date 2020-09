O presente e o futuro da vangarda artística, no Wos Talks x Fest Galicia

A Cidade da Cultura de Galicia afondou onte sobre o contexto actual na música, nas artes e na vangarda das industrias culturais no seu conxunto a través do encontro WOS Talks x Fest Galicia: Futuro_Presente, a única actividade que o WOS Festival celebra este ano debido á situación sanitaria provocada pola covid-19.

O evento ten un formato híbrido, puido seguirse tanto de xeito presencial no Gaiás –cumprindo con todas as medidas de distancia social e protección– como en liña. O director da Agadic da Xunta, Jacobo Sutil, participou na apertura do programa de faladoiros, que arrancou cunha entrevista co profesor, artista e investigador norteamericano Mat Dryhurst.

Orientado a redefinir, reimaxinar e reinventar esta nova realidade forzosa, e baixo o título de Futuro_presente, o programa de faladoiros desta edición do Wos Talks afonda en cuestións transversais que alcanzan máis aló da música ou as artes, como a xestión social, a política ou a nosa implícita relación cos datos e contornas dixitais.

O programa consta de tres charlas –Redefinir os nosos modelos, Redefinir as nosas comunidades e Redefinir noso eu dixital– e inclúe ademais dúas actuacións musicais.

O Gaiás, a través da programación do seu Centro de Emprendemento, volve colaborar así un ano máis cun dos festivais de música máis vangardistas de Galicia, que conta ademais co apoio da Xunta a través da marca FEST Galicia e do seu Plan de reactivación cultural.

Neste sentido, o director da Agadic expresou o compromiso da Consellería de Cultura, Educación e Universidade por continuar a manter o apoio económico para os 13 eventos musicais que integran FEST Galicia este ano, así como o recoñecemento tanto a todas as empresas culturais galegas organizadoras e aos artistas participantes por acadar adaptar os seus formatos e contidos ao novo contexto sociosanitario e non perder o contacto co público.

Tras o programa de charlas, a xornada finalizou con dúas actuacións musicais. Dunha banda, o lendario músico, compositor e produtor Suso Saiz, ocupouse de representar o presente da música electrónica de vangarda española.

Guitarrista imaxinativo e sutil, creador de inconfundibles hypnotics, a súa incansable actividade cobre un amplo espectro da música e doutras disciplinas, onde a interrelación coas artes plásticas e a poesía ocupan un lugar destacado. Publicou máis de 20 discos, todos na prestixiosa compañía holandesa Music From Memory, ademais de participar na produción doutros 100 traballos, unha traxectoria que lle valeu o recoñecemento tanto nacional como internacional.

Ademais, tratouse dunha actuación moi especial na que estivo acompañado de catro talentos da música contemporánea en Galicia: a violoncellista Margarida Mariño, a violinista Elena Vázquez, o heterodoxo Ariel Ninas e o artista sonoro Xoán Xil, que en momentos concretos da actuación aportaron capas sónicas ás súas producións.

Por outra, os novísimos galegos Yugen Kala demostraron, con só 16 anos, que o xénero goza dun futuro prometedor a través dun DJ Set de ambient preparado especialmente para a ocasión.

Pese ao exótico do seu nome, Yugen Kala emiten a súa mensaxe sonora desde a costa atlántica galega. Dúo formado por dous mozos que comezaron gateando polo estudo de gravación do seu pai, non é de estrañar a súa precoz e enorme paixón pola música.

Enseguida chamaron a atención polo pouco convencional do seu son, chegando algúns dos seus traballos ao número 1 dos charts da plataforma Mixcloud. Neste convulso 2020, o dúo de irmáns estréase con Nothing Is Orixinal, un LP no cal conflúen a electrónica máis cerebral cos sons máis vangardistas da pista de baile.