O proxecto de lei de museos busca potenciar o seu papel e seguir abríndose á cidadanía

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, presentou onte o proxecto de lei de museos e outros centros museísticos de Galicia, primeira lei galega que regulará “de forma autónoma e independente” estas entidades.

“Trátase do primeiro texto legal que regulará de forma autónoma e independente este ámbito de actuación, outorgándolle a estas institucións todo o protagonismo e a relevancia que merecen”, declarou Román Rodríguez, que engadiu que a norma “vén pechar un ambicioso proceso regulatorio” que comezou coa lei de bibliotecas, arquivos e documentos”.

O conselleiro declarou no pleno do Parlamento que o seu proxecto de lei é un texto “de marcado carácter técnico” que naceu co fin de estruturar o funcionamento das 94 institucións museísticas que existen en Galicia, que seguiu crecendo nos últimos anos e que, antes do inicio da pandemia, sumaba 1,5 millóns de visitantes anuais”.

amplo abano. Así, inclúense un amplo abano de centros como os propios museos, coleccións de museos ou centros de interpretación do patrimonio cultural, que se inclúen por primeira vez no ordenamento xurídico galego.

“O texto define as súas funcións cunha perspectiva contemporánea, plural e integradora”, asegurou o conselleiro Román Rodríguez, quen lembrou que os museos “son un instrumento fundamental para garantir o dereito de acceso á cultura nunha sociedade democrática e moderna”.

ACHEGAS PÚBLICAS E PRIVADAS. O conselleiro destacou que a normativa é o resultado de achegas públicas e privadas a través dun grupo de traballo no que estiveron representados 50 entidades galegas de diversos ámbitos e de recoñecido prestixio, o que permitiu “un correcto diagnóstico da situación de partida e abordar con solidez os intereses e necesidades dos centros”.

A lei establece os criterios para a creación de museos, introduce sistemas integrados de información, documentación e xestión e regula aspectos relacionados cos fondos como a asignación, os depósitos ou as condicións básicas nas que se deben realizar as accións de conservación ou restauración.

Para iso, unha das principais novidades é a implantación do Sistema Galego de Centros Museísticos, unha estrutura organizativa e funcional para coordinar eficientemente os recursos.

A integración neste sistema supoñerá unha serie de beneficios como a participación en liñas de axudas ou iniciativas de promoción cultural e turística e a prioridade de acceso a accións colaborativas ou formativas.

COOPERACIÓN. A lei tamén busca incentivar a cooperación e o uso dos recursos, aos que os museos poden adherirse voluntariamente en función da súa titularidade ou temática.

O texto debatido onte na Cámara quere, como sinalou Román Rodríguez, que os museos non só conserven e exhiban coleccións, senón que promovan todas as súas dimensións como é a social, científica, pedagóxica e económica. Como mostra do seu compromiso, o conselleiro destacou que os museos recibirán un 12 por cento máis de investimento en 2021, pois concretamente no marco desta lei investiranse 36 millóns de euros ata 2022, dos que 10 millóns de euros dedicaranse a programación de actividades. Ademais, segundo afirmou Rodríguez, a nova Lei de Museos e Centros Museísticos “promoverá a accesibilidade universal e a igualdade” e avogará pola non discriminación e por ter en conta as necesidades de colectivos con maiores dificultades de inclusión.

CRÍTICAS. Con todo, desde a oposición, tanto o BNG como o PSdeG presentaron senllas emendas á totalidade, con petición expresa de devolución, do proxecto de lei de museos e outros centros museísticos.

A parlamentaria socialista Susana Díaz Varela asegurou que aínda que o seu partido está de acordo coa necesidade dunha lei específica dedicada aos museos, o proxecto “non regula coa extensión e a precisión necesaria aspectos fundamentais desta actividade”. Ademais, criticou a falta de transparencia e o consenso do proxecto de lei, porque non existen “nin actas nin informes” previos”.

Pola súa banda, a deputada do BNG Mercedes Queixas Zas, declarou que a lei non supón “un marco legal suficiente e á altura das oportunidades do inmenso patrimonio museístico” de Galicia.

Queixas criticou tanto o “fondo” como a “forma” do proxecto de lei, que segundo dixo, recolle unha definición e consideración dos museos e centros museísticos “conservadora e limitada”, así como “ desactualizada” porque non recolle “as novas correntes de pensamento da museología”, en concreto na súa vertente social e porque se exclúe “a memoria histórica”.