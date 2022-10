O proxecto escultórico do artista Manolo Paz chega ás rúas de Madrid

Madrid. O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez; o alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, e a responsable da Área de Cultura, Turismo e Deporte do Concello de Madrid, Andrea Levy, participaron hoxe xunto co artista Manolo Paz na inauguración de A distancia que nos une, un proxecto do escultor cambadés que a Xunta de Galicia leva á capital de España. Trátase dunha iniciativa que se poderá ver este outono nas rúas de maior relevancia artística da cidade tras o éxito acadado por unha proposta similar este verán en Santiago de Compostela.

Durante o acto, o responsable autonómico de Cultura salientou que a inauguración deste proxecto supón a divulgación “dun dos mellores exemplos da nosa tradición artística”. “Manolo Paz é un dos nosos maiores embaixadores culturais e é un auténtico orgullo para Galicia que as súas obras estean expostas nunha cidade tan multitudinaria e cosmopolita como é Madrid”, salientou Román Rodríguez.

Neste senso, o conselleiro de Cultura agradeceu a colaboración do Concello de Madrid e mostrouse convencido de que o traballo de Manolo Paz, comisariado por David Barro, cativará “tanto aos madrileños como aos visitantes, que poderán descubrir máis sobre a súa obra e a súa particular visión de Galicia, tal e como xa pasou durante este verán en Santiago de Compostela”.

A distancia que nos une poderá verse en Madrid grazas ao apoio da Consellería de Cultura e da Axencia Turismo de Galicia no marco da celebración do Ano Santo como unha oportunidade para promocionar a cultura galega dentro e fóra do territorio e a través dun proxecto colaborativo entre a Xunta de Galicia, o Concello de Madrid e a galería de arte madrileña Max Estrella.

Así, ata o mes de decembro as pezas do escultor cambadés permanecerán integradas na paisaxe arquitectónica do eixo do Paseo do Prado e o Paseo de Recoletos en espazos simbólicos para a cultura como son a praza do Concello de Madrid, os xardíns do Museo Thyssen-Bornemisza ou as inmediacións do Museo do Prado, a Biblioteca Nacional ou o Banco de España. ecg